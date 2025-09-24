美「惡夢細菌」感染率激增 2019至2023年上升近70%

快訊

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%。 情境示意圖／Ingimage
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%。 情境示意圖／Ingimage

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家最新報告，具抗藥性的「惡夢細菌」感染率在2019年至2023年間上升近70%。

這主要是由帶有所謂「NDM基因」的細菌所導致。根據昨天發表在「內科醫學年鑑」（Annals of InternalMedicine）的研究，這類細菌因抗藥性極強而難以治療，目前僅有兩種抗生素有效，且價格昂貴，需透過靜脈注射施用。

CDC研究人員表示，過去這種帶有NDM基因的細菌曾被視為罕見病例，通常與曾在海外就醫的病患有關。儘管目前總數仍屬相對較低，美國境內的相關病例數在近年已激增逾5倍。

美國艾莫瑞大學（Emory University）感染疾病專家魏斯（David Weiss）透過電子郵件表示：「NDM細菌在美國的增加是重大威脅，令人非常擔憂。」

CDC的科學家也指出，許多人可能是未被察覺的帶原者，可能導致細菌在社區中傳播。

報告作者之一、CDC的華特斯（Dr. MaroyaWalters）表示，這一點未來可能會在全美醫生診間顯現出來，例如過去被視為常見、容易治癒的感染，像是泌尿道感染等等，會演變成難以根治的慢性問題。

抗藥性是指細菌、真菌等病原體獲得抵抗抗生素藥效的能力。抗藥性攀升的主因之一是抗生素的濫用。

近年來，CDC持續關注對多種抗生素具抗藥性的「惡夢細菌」，其中包括耐碳青黴烯類抗生素細菌（carbapenem-resistant bacteria）。碳青黴烯類抗生素是一種通常用於治療嚴重感染的「最後手段」抗生素。

研究人員此次的數據來自29個有進行耐碳青黴烯類抗生素細菌檢測與通報的州。

2023年，這些州共通報4341例耐碳青黴烯類抗生素細菌感染病例，其中1831例為NDM基因型細菌，但研究人員並未說明其中有多少患者因此死亡。

研究作者指出，耐碳青黴烯類抗生素細菌感染的發生率，從2019年每10萬人不到2例，增加至2023年的每10萬人超過3例，增幅達到69%。但帶有NDM基因的病例發生率，從約每10萬人0.25例上升到1.35例，增幅高達460%。

一位未參與本研究的專家表示，這一波上升可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

華盛頓大學研究員柏南（Dr. Jason Burnham）透過電子郵件表示：「我們知道疫情期間抗生素使用量大幅增加，這很可能反映在抗藥性上升的趨勢中。」

