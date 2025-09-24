2025最適合移居國家揭曉！前10名亞洲占一半 南韓淪末段班原因曝光

美國財經新聞網CNBC報導，國際外籍社群組織InterNations發表2025年最適合外籍人士移居調查，針對全球46個國家做評比，巴拿馬連續兩年榮登榜首，亞洲國家在前10名當中占了一半，泰國、越南、馬來西亞皆入列；倒數10名則多在歐洲，南韓因語言障礙與排外的就業市場排在倒數第3名，墊底的是科威特。

這項調查訪問1萬多名外籍人士，每個國家至少有50名受訪者，並依據海外工作、個人財務、生活品質、外籍必備條件以及安居便利性5大方向、共53項指標評分排名。

美洲國家巴拿馬以高滿意度蟬聯冠軍。調查顯示，94%的外籍人士滿意在巴拿馬的生活，其中35%已退休，有18%的人專門移居巴拿馬退休養老。巴拿馬在生活品質排名中也位居第3，且有35%的外籍人士計畫在巴拿馬永久定居。

哥倫比亞從去年的第5名竄升至第2名，墨西哥拿下第3名。前10名還有泰國（4）、越南（5）、中國（6）、印尼（8）與馬來西亞（10）等亞洲國家。中東國家阿拉伯聯合大公國為第7名，西班牙則是唯一名列前10的歐洲國家，排名第9名。

至於榜單最後10名多位於歐洲國家，包括義大利（37）、瑞典（38）、挪威（39）、英國（41）、德國（42）、芬蘭（43）。另外，加拿大（40）也在末段班，最後倒數三名分別為南韓（44）、土耳其（45）與科威特（46）。調查指出，受訪外籍人士認為，南韓的語言障礙與排外就業市場是評分不高的最大主因。

台灣並不在評比國家範圍中，鄰國日本則為第33名。另外，CNBC報導指出，美國今年排名第36，較去年下滑1名。在政治穩定與個人自由方面，美國獲得多年來最差評價，僅58%的外籍人士認為能自由表達意見，低於全球平均的63%。

InterNations行銷長楚多巴（Kathrin Chudoba）指出，榜單顯示越來越多外籍人士在亞洲與拉丁美洲國家體驗到正面生活經驗，且「個人財務」已成為近3年外籍人士最重視的因素之一，顯示經濟不確定性與高通膨同樣衝擊到跨國生活。

2025年外籍人士最佳移居國前10名：

巴拿馬

哥倫比亞

墨西哥

泰國

越南

中國

阿拉伯聯合大公國

印尼

西班牙

馬來西亞