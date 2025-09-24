澳洲16歲以下禁用社媒 WhatsApp等可能列入清單

快訊

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
WhatsApp。(美聯社)
WhatsApp。(美聯社)

澳洲監管機關今天表示，包括WhatsApp、Reddit在內的科技公司，以及串流平台Twitch和遊戲業者Roblox等10多個平台，可能被納入澳洲禁止16歲以下用戶使用的社群媒體清單。

法新社報導，目前，臉書（Facebook）、Snapchat、TikTok與YouTube等平台已列入禁令之中，這在全球尚屬首例。

但澳洲電子安全委員辦公室（eSafetyCommissioner）委員葛蘭特（Julie Inman Grant）致函另外16家公司，請他們「自行評估」是否受到這項禁令規範。清單上還包括Pinterest、Lego Play、串流公司Kick與遊戲平台Steam。

澳洲廣播公司（ABC）報導，如果業者認為自家平台應該被排除在禁令之外，需要提出具體理由。

葛蘭特向澳廣表示，雖然一些案例「相當明確」，但監管機關仍會「給予他們應有的盡職調查過程」，「我們需要聽取所有公司的說法」。

澳洲電子安全委員辦公室表示，初期將把重點放在擁有大量用戶的平台，因為這些平台的危害風險較高。

在防制網路傷害方面，澳洲一直走在全球前端，但現行立法幾乎未詳細說明禁令如何執行。專家擔心，這將成為一項難以落實的象徵性立法。

社群媒體公司若未遵守規定，電子安全委員辦公室可開罰最高4950萬澳元（約新台幣10億1029萬元）。

社群媒體業者形容這些法律「內容模糊」、「問題重重」、「倉促上路」。

