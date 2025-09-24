古巴倡1000小時祈禱 盼度過嚴重經濟危機

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】古巴經濟危機嚴重，當地牧師呼籲一同祈禱！古巴人民面臨日益嚴峻的現況，包括停電、食品和藥品短缺，而一位牧師號召人民參與1000小時祈禱活動，為該國日益惡化的經濟社會向上帝呼求。對於許多古巴人來說，祈禱活動也是推動社會變革的途徑之一。

1000小時祈禱活動

《基督日報》報導，一位古巴牧師呼籲當地基督徒參加1000小時祈禱活動，為該國日益惡化的經濟社會向神呼求。這位牧師指出，古巴人民面臨日益嚴峻的現況，包括停電、食品和藥品短缺，以及日益加劇的絕望感，這都是呼籲祈禱的原因。

古巴東部波多帕德雷福音派五旬節教會的牧師表示，希望所有基督徒都一同參與，包括教會和議會也都加入為國家祈禱的活動，因為唯有在神面前謙卑下來，才能看見神在這片土地上的作為。

如今，祈禱活動鼓勵每一位基督徒、牧師和教會積極回應社會，主要是對許多人來說，祈禱已成為面對困境時，獲得精神復興和身心解脫的盼望。

古巴嚴重經濟危機

《基督郵報》報導，古巴正面對數十年來最嚴重的經濟危機之一，該國2023年和2024年經濟均出現萎縮，通膨率仍居高不下，衝擊家庭購買力，幾乎所有人民都面臨食品、燃料和藥品等基本物資短缺。

如今，政府採取了價格管制、預算削減，以及持續對數千戶家庭實施糧食配給等措施。對於許多古巴人來說，祈禱活動不僅代表著神聖力量的呼求，也是推動社會變革的途徑之一。

【更多精采內容，詳見 】