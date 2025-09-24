快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

美敦促ICAO改革 籲納台灣參與技術工作

中央社／ 蒙特婁23日綜合外電報導
加拿大魁北克省蒙特婁的國際民用航空組織（ICAO）總部大樓。路透
加拿大魁北克省蒙特婁的國際民用航空組織（ICAO）總部大樓。路透

美國運輸部長達菲今天在國際民航組織大會發言表示，為確保全球航空安全，威脅航空安全的國家不應出任該組織領導職務，並強調包括台灣在內的所有相關者都必須參與技術工作。

路透社報導，達菲（Sean Duffy）在這場3年1度、由聯合國旗下國際民航組織（ICAO）召開的大會上表示，「這個問題上沒有政治的空間，這攸關我們所有人在全球體系中享有的安全與保安，而台灣扮演著積極的角色」。

上個月，美國4位跨黨派國會議員也曾呼籲ICAO勿再沉默，應明確表態反對中國在未與相關方協調下，片面啟用M503航線銜接航路。

達菲今天同時批評ICAO將寶貴資源浪費在社會專案和氣候融資等事務上，這些都與全球航空系統的安全、保安和效率無關，呼籲ICAO進行改革。

杜菲在加拿大蒙特婁（Montreal）的ICAO大會上表示：「多年來，這個組織已將其職權範圍延伸得過遠，把重要資源浪費在社會專案或氣候融資倡議等與全球航空運輸系統安全、保安和效率無關的事務上。」

他並警告，美國總統川普將視ICAO的改革進展，決定美方未來對這個組織的支持。

本屆ICAO大會於9月23日至10月3日在蒙特婁舉行。

ICAO 美國

延伸閱讀

友達賣出9.5萬元碳權 台灣科技業首例

聯合國大會發表談話 川普批聯合國只會說不會做

民航組織入會有突破 加拿大明確支持我國

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

相關新聞

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

倪匡筆下超過百本以上的「衛斯理系列」中，《後備》可能是前幾名最常被提到的一本。最近的中國九三閱兵典禮上，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁被錄到私下談及「隨著本世紀生物科技發展，人類的器官會不斷移植，甚至越活越年輕，甚至長生不老」（此段由普丁的口譯翻成中文）、「本世紀可能……（人類）應該可以活到150歲」（此段為習近平的回應），引發大眾對器官移植倫理的討論，而生前反共立場鮮明的倪匡筆下最令人容易聯想到的兩部作品《換頭記》和《後備》，自然更是不會在討論中缺席了。

美敦促ICAO改革 籲納台灣參與技術工作

美國運輸部長達菲今天在國際民航組織大會發言表示，為確保全球航空安全，威脅航空安全的國家不應出任該組織領導職務，並強調包括...

遊泰召妓卻來4名變性人！6旬英漢拒付鐘點費 遭斬傷浴血求救

泰國芭堤雅發生傷人案。一名英籍男遊客在當地公寓買春，原本聯絡2名女子為他提供性服務，等到的卻是4名變性人。他拒絕4人向他提供服務...

粉絲破2.6萬！漫遊中歐數國成人氣網紅 駝鹿遭奧地利捕獲後野放

一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注，甚至在臉書擁有近2萬6000名粉絲，不過牠昨天已被奧...

旅英台女遭圍毆！當事人還原經過「被硬撞找麻煩」 道歉仍被抓頭撞牆

倫敦近日發生台灣女性遭數名路人無故圍毆事件。受害陳姓女子今天告訴中央社，或許是受精神嚴重創傷影響，她對當天事發經過的記憶...

上傳新疆影片後人間蒸發！日本YouTuber終現身 遭質疑曾被大陸拘押

日本知名旅遊YouTuber「Bappa Shota」上傳造訪新疆維吾爾自治區的影片後人間蒸發，2個月後突然現身，稱停止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。