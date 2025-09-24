美敦促ICAO改革 籲納台灣參與技術工作

美國運輸部長達菲今天在國際民航組織大會發言表示，為確保全球航空安全，威脅航空安全的國家不應出任該組織領導職務，並強調包括台灣在內的所有相關者都必須參與技術工作。

路透社報導，達菲（Sean Duffy）在這場3年1度、由聯合國旗下國際民航組織（ICAO）召開的大會上表示，「這個問題上沒有政治的空間，這攸關我們所有人在全球體系中享有的安全與保安，而台灣扮演著積極的角色」。

上個月，美國4位跨黨派國會議員也曾呼籲ICAO勿再沉默，應明確表態反對中國在未與相關方協調下，片面啟用M503航線銜接航路。

達菲今天同時批評ICAO將寶貴資源浪費在社會專案和氣候融資等事務上，這些都與全球航空系統的安全、保安和效率無關，呼籲ICAO進行改革。

杜菲在加拿大蒙特婁（Montreal）的ICAO大會上表示：「多年來，這個組織已將其職權範圍延伸得過遠，把重要資源浪費在社會專案或氣候融資倡議等與全球航空運輸系統安全、保安和效率無關的事務上。」

他並警告，美國總統川普將視ICAO的改革進展，決定美方未來對這個組織的支持。

本屆ICAO大會於9月23日至10月3日在蒙特婁舉行。