快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本領隊分享，美國遊客對鰻魚飯並不買單。示意圖，非報導中料理。 圖/ingimage
日本領隊分享，美國遊客對鰻魚飯並不買單。示意圖，非報導中料理。 圖/ingimage

根據日媒「Hint-Pot」報導，壽司、天婦羅、壽喜燒等日本料理享譽國際，不少旅客都把「嚐遍道地風味」列為行程亮點。不過，一位隨團導遊Ana分享，一些在日本人心中的一級美食，卻意外的在外國遊客面前「水土不服」，讓她覺得十分驚訝。

名古屋特產「鰻魚飯三吃」（ひつまぶし）向來被視為高級美味，領隊帶美國觀光團到當地名店用餐，原本以為會一掃而空，沒想到不到30分鐘，多數團員已放下筷子，完食者不到一半。詢問原因，都是覺得「醬汁太鹹、味道太重」，不合胃口。再加上最後以高湯、煎茶沖成茶泡飯的吃法，對不少人來說難以適應。

另外，魚類料理「密集出場」也讓團員興致缺缺。某次午餐是烤魚配蒸蔬菜與豬肉，晚餐則安排海鮮鍋與握壽司。幾位美國遊客直言「我平常幾乎不吃魚，這兩天都沒吃飽」，有人當場問「有沒有什麼肉類的餐點？」。結果連向來外國人最愛的壽司，也出現剩食，最後還好有一位年輕人全數接收。

Ana觀察，除了魚類料理和鰻魚不受美國遊客歡迎外，涮涮鍋、日式炸雞、拉麵與和風創意的西式套餐，還是大受青睞。對美國人而言，餐桌上的主食多半是肉類，幾乎沒有家庭常吃魚。日本人會把「生魚片、壽司、煮魚、烤魚」視為不同菜色，但在不少外國遊客眼裡，「魚就是魚」，每天吃難免覺得單調。這段經驗凸顯文化差異下的飲食習慣落差。就像台灣人到國外旅遊，幾天後通常會開始懷念清爽蔬菜、湯麵或一些台灣味，長年養成的飲食習慣在短時間內也難以改變。

飲食習慣 美國 壽司 鰻魚 海鮮 魚類 日本料理

延伸閱讀

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

最惡劣房客！沖繩包棟民宿慘遭6日人破壞 廚餘、嘔吐物留房內臭翻天

無糖不等於無害！牙醫警告氣泡水恐侵蝕琺瑯質 飲用量是關鍵

日本住宅區驚現垃圾山！居民怨又髒又臭 地主堅稱：這是藝術花園

相關新聞

南韓「全拋世代」人口危機：AI能拯救超低生育率？

南韓人口危機不只在於人口數字，還要克服都市化、工時、性別不平等等多重問題。而AI或許可以協助填補一部分空缺。

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

根據日媒「Hint-Pot」報導，壽司、天婦羅、壽喜燒等日本料理享譽國際，不少旅客都把「嚐遍道地風味」列為行程亮點。不過，一位隨團導遊Ana分享，一些在日本人心中的一級美食，卻意外的在外國遊客面前「水土不服」，讓她覺得十分驚訝。

非典型政治遺孀 艾瑞卡柯克以戰鬥姿態成為政壇新領袖

美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）9月10日公開演說時遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡從隱忍守寡者轉為公眾領袖，社群媒體分享親吻丈夫遺體影片，誓言延續組織事業，徹底顛覆過去半世紀美國政治遺孀傳統的低調形象，開啟數位時代哀悼新篇章。在規格堪比國葬的丈夫告別式上，美國總統川普出席表達力挺，她的激昂演說點燃保守派熱情。從亞利桑那小姐到MAGA新星，本文揭開悲劇如何鍛造領袖。

丹麥機場又因空域出現無人機關閉　歐洲航空界不安

丹麥阿爾堡機場（Aalborg airport）發言人今晚指出，因機場空域出現無人機而暫時關閉，這是在哥本哈根機場（Co...

印度法院駁回馬斯克社群媒體X訴訟 網路監管機制有效

印度法院駁回馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X公司對印度內容審查機制提出的法律挑戰。印度是X平台在全球最大市...

癱瘓機場！歐洲多國報到系統遭勒索軟體攻擊 英警逮捕一男

美國軍火商雷神公司（RTX）子公司柯林斯航太遭勒索軟體攻擊，導致歐洲多座機場報到系統癱瘓並打亂旅客行程，英國警方對此展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。