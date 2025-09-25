日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚
根據日媒「Hint-Pot」報導，壽司、天婦羅、壽喜燒等日本料理享譽國際，不少旅客都把「嚐遍道地風味」列為行程亮點。不過，一位隨團導遊Ana分享，一些在日本人心中的一級美食，卻意外的在外國遊客面前「水土不服」，讓她覺得十分驚訝。
名古屋特產「鰻魚飯三吃」（ひつまぶし）向來被視為高級美味，領隊帶美國觀光團到當地名店用餐，原本以為會一掃而空，沒想到不到30分鐘，多數團員已放下筷子，完食者不到一半。詢問原因，都是覺得「醬汁太鹹、味道太重」，不合胃口。再加上最後以高湯、煎茶沖成茶泡飯的吃法，對不少人來說難以適應。
另外，魚類料理「密集出場」也讓團員興致缺缺。某次午餐是烤魚配蒸蔬菜與豬肉，晚餐則安排海鮮鍋與握壽司。幾位美國遊客直言「我平常幾乎不吃魚，這兩天都沒吃飽」，有人當場問「有沒有什麼肉類的餐點？」。結果連向來外國人最愛的壽司，也出現剩食，最後還好有一位年輕人全數接收。
Ana觀察，除了魚類料理和鰻魚不受美國遊客歡迎外，涮涮鍋、日式炸雞、拉麵與和風創意的西式套餐，還是大受青睞。對美國人而言，餐桌上的主食多半是肉類，幾乎沒有家庭常吃魚。日本人會把「生魚片、壽司、煮魚、烤魚」視為不同菜色，但在不少外國遊客眼裡，「魚就是魚」，每天吃難免覺得單調。這段經驗凸顯文化差異下的飲食習慣落差。就像台灣人到國外旅遊，幾天後通常會開始懷念清爽蔬菜、湯麵或一些台灣味，長年養成的飲食習慣在短時間內也難以改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言