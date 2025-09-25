日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）9月10日公開演說時遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡從隱忍守寡者轉為公眾領袖，社群媒體分享親吻丈夫遺體影片，誓言延續組織事業，徹底顛覆過去半世紀美國政治遺孀傳統的低調形象，開啟數位時代哀悼新篇章。在規格堪比國葬的丈夫告別式上，美國總統川普出席表達力挺，她的激昂演說點燃保守派熱情。從亞利桑那小姐到MAGA新星，本文揭開悲劇如何鍛造領袖。

2025-09-25 10:30