台女倫敦遭圍毆獲提早做筆錄 警方坦言初步反應欠佳

中央社／ 倫敦23日專電

倫敦20日晚間發生台灣女性無端遭路人圍毆案，警方接獲報案後未到現場，且原訂事隔5天後才為被害人製作筆錄。倫敦警方今天坦言當時初步反應欠佳，將與被害人溝通，並已較原訂時間提早開始製作筆錄。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）一名發言人告訴中央社：「我們理解這起事件對被害人造成的痛苦，也認同我們對事件的初步反應未達我們期許的程度。我們將在進行調查的同時，與她（被害人）進一步討論這個情況。」

大約在中央社傍晚取得警方聲明之際，警方至被害人陳小姐住處按門鈴，表達已可製作筆錄，駐英國代表處人員隨後也趕赴現場協助。警方原本告知陳小姐，需至25日才有空檔為她做筆錄。

筆錄已於今天晚間8時許完成。陳小姐告訴中央社，警方詢問得很仔細，並告知之後還會有警官與她聯繫。

陳小姐建議旅英台人，未來若有類似遭遇，可至倫敦都會區警察局「仇恨犯罪」（Hate Crime）報案平台報案，可望加速警方回應。

來自台灣、25歲的陳小姐目前持「求學後工作簽證」（PSW）在英國合法居留工作，20日晚間在返家途中，在倫敦鬧區無端遭4名白人青少年女性攻擊，不僅倒在地上被拳打腳踢，還被拉扯頭髮，頭部反覆遭壓制、對著牆面猛烈撞擊。

陳小姐今天接受中央社採訪時說，警方接獲報案後，未至現場了解情況；協助報案的友人稱，警方似乎認為，若無「立即的生命危險」，則員警無需趕赴現場。

警方當天在事發後近3小時才與陳小姐聯繫，並告知若她有意做筆錄，就必須預約排隊，但由於排隊等待的人很多，警方最快只能在25日上午至住處為在家休養的她製作筆錄。陳小姐告訴中央社，或許是受精神嚴重創傷影響，如今她對事發經過的記憶已日漸模糊，無奈未能更早向警方陳述案情。

中央社今天上午曾同步詢問警方，為何被害人需等待數天才能製作筆錄、大倫敦地區近來對少數族裔的暴力攻擊事件是否有增加趨勢。警方當時於一小時內回應，願就相關情況作進一步了解。

倫敦都會區警察局一名發言人今天傍晚透過電郵告訴中央社，警方正在調查20日週六發生在倫敦伊斯靈頓區（Islington）科利爾街（Collier Street）一起女性遭攻擊事件，該事件「疑似是出於種族動機」。

這名發言人表示，作為調查工作的一部分，警官正與被害人保持聯繫。目前未有任何人遭逮捕。警方懇請任何目擊證人或其他有資訊可分享的民眾，撥打101與警方聯繫，並告知案件編號CAD 7097/20SEP。倫敦都會區警察局致力打擊「任何型態的仇恨犯罪」。

倫敦過去數週有幾場所謂的反非法移民示威抗議活動，本月中旬更發生警方估計參與人數至少11萬人的大型示威集會，主角之一為化名羅賓森（TommyRobinson）、曾遭刑事定罪的英國極右翼勢力領袖，活動期間有近30名執勤員警遭暴力攻擊。

儘管部分輿論擔憂，與種族、移民有關的仇恨犯罪在英國恐呈上升趨勢，倫敦都會區警察局的統計資料庫顯示，至今年8月底的過去12個月期間，大倫敦地區的仇恨犯罪案件數較去年同期下滑17.4%，調查後成功起訴的案件數則上升約5%。

警方統計，2022年至2025年夏季總計3年期間，倫敦累計發生近9萬6000起仇恨犯罪。仇恨犯罪的犯案動機不限於種族，另涵蓋對宗教信仰、身心障礙人士的仇恨。

