遊泰召妓卻來4名變性人！6旬英漢拒付鐘點費 遭斬傷浴血求救

香港01／ 撰文：桃樂斯
一名英籍男遊客在當地公寓買春，原本聯絡2名女子為他提供性服務，等到的卻是4名變性人。示意圖／ingimage
泰國芭堤雅發生傷人案。一名英籍男遊客在當地公寓買春，原本聯絡2名女子為他提供性服務，等到的卻是4名變性人。他拒絕4人向他提供服務，之後被索價共4萬泰銖（下同，約9,800港元）鐘點費，他拒絕支付因而被人持刀襲擊，頭部多處受傷送醫。

當地警方表示，目前已立案調案，而公寓的閉路電視清楚拍到嫌疑人，正全力追捕嫌犯並將依法起訴，同時呼籲民眾若有相關線索，應主動聯絡以助將疑犯繩之以法。

泰國召妓「卻來4名變性人」　英漢拒付鐘點費被砍

綜合泰媒等報道，事發於9月12日清晨約5時半，芭堤雅警方接獲報案，指春武里府（Chonburi）有公寓發生傷人案。來自英國的65歲男遊客鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）在網上聯絡2名「女子」為他提供性服務，詎料之後來到房間的卻是4名變性人，故即時拒絕4人向他提供服務，但對方竟要求他為每人支付1萬泰銖（約2,400港元），合共4萬泰銖的鐘點費。

英漢被砍傷頭部 浴血負傷向公寓保安求救

鄧肯不願意付費，雙方繼而發生激烈爭執，其中2名變性人持刀斬傷他頭部，之後鄧肯設法逃出房間，並向公寓保安員求助，而施襲者趁機逃離現場。

芭堤雅警方立案調查　稱有信心將疑犯繩之以法

芭堤雅警方接報後即時派員前往現場。從網上照片所見，鄧肯頭部被砍至血流披面，救護員先即場為他包紮，再將其送往醫院治療。當地警方指已立案調查，而公寓監視器拍下涉案人影像，正全力追捕疑犯，有信心將他們繩之以法。警方同時呼籲民眾若有相關線索，應主動聯絡以助破案。

文章授權轉載自《香港01》

