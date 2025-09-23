粉絲破2.6萬！漫遊中歐數國成人氣網紅 駝鹿遭奧地利捕獲後野放

一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注，甚至在臉書擁有近2萬6000名粉絲，不過牠昨天已被奧地利當局捕獲，並野放至與捷克接壤的邊境地帶。

法新社報導，埃米爾據信是從波蘭或捷克一路南下遊蕩至奧地利，牠這幾週來不僅躍升國際新聞頭條，社群媒體貼文也追蹤著牠每個動向。

但就在埃米爾昨天危險地接近北奧地利邦（UpperAustria）一條繁忙的高速公路時，奧國野生動物官員用麻醉劑捕獲了埃米爾，牠的冒險戛然而止。

埃米爾被裝上全球定位系統（GPS）裝置，然後放回奧地利與捷克接壤的邊境地帶。奧國官員表示，他們將追蹤埃米爾的動向30天。

奧地利野生動物官員是在捷克舒馬瓦國家公園（Sumava National Park）附近野放埃米爾。這座國家公園位於波希米林地（Bohemian Forest）邊緣，是一小群駝鹿的棲地。

奧地利「信使報」（Kurier）報導，埃米爾的離開「並非完全出於自願」，當地媒體則將此事比做奧國政府嚴格的驅逐政策。

奧地利動保團體Tierschutz Austria則批評抓捕埃米爾的行動「缺乏透明度」，並強調應制定統一的狩獵規範，以填補保護野生動物的漏洞。