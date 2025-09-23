快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

粉絲破2.6萬！漫遊中歐數國成人氣網紅 駝鹿遭奧地利捕獲後野放

中央社／ 維也納23日綜合外電報導
一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注。圖／法新社
一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注。圖／法新社

一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注，甚至在臉書擁有近2萬6000名粉絲，不過牠昨天已被奧地利當局捕獲，並野放至與捷克接壤的邊境地帶。

法新社報導，埃米爾據信是從波蘭或捷克一路南下遊蕩至奧地利，牠這幾週來不僅躍升國際新聞頭條，社群媒體貼文也追蹤著牠每個動向。

但就在埃米爾昨天危險地接近北奧地利邦（UpperAustria）一條繁忙的高速公路時，奧國野生動物官員用麻醉劑捕獲了埃米爾，牠的冒險戛然而止。

埃米爾被裝上全球定位系統（GPS）裝置，然後放回奧地利與捷克接壤的邊境地帶。奧國官員表示，他們將追蹤埃米爾的動向30天。

奧地利野生動物官員是在捷克舒馬瓦國家公園（Sumava National Park）附近野放埃米爾。這座國家公園位於波希米林地（Bohemian Forest）邊緣，是一小群駝鹿的棲地。

奧地利「信使報」（Kurier）報導，埃米爾的離開「並非完全出於自願」，當地媒體則將此事比做奧國政府嚴格的驅逐政策。

奧地利動保團體Tierschutz Austria則批評抓捕埃米爾的行動「缺乏透明度」，並強調應制定統一的狩獵規範，以填補保護野生動物的漏洞。

動物 野放 奧地利 捷克 駝鹿

延伸閱讀

全球首條中歐北極快航開通 寧波至歐洲只要18天

中歐北極快航福州啟航

萬美玲會見捷克參議員與駐台代表 強化台捷合作交流

英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐

相關新聞

旅英台女遭圍毆！當事人還原經過「被硬撞找麻煩」 道歉仍被抓頭撞牆

倫敦近日發生台灣女性遭數名路人無故圍毆事件。受害陳姓女子今天告訴中央社，或許是受精神嚴重創傷影響，她對當天事發經過的記憶...

上傳新疆影片後人間蒸發！日本YouTuber終現身 遭質疑曾被大陸拘押

日本知名旅遊YouTuber「Bappa Shota」上傳造訪新疆維吾爾自治區的影片後人間蒸發，2個月後突然現身，稱停止...

遊泰召妓卻來4名變性人！6旬英漢拒付鐘點費 遭斬傷浴血求救

泰國芭堤雅發生傷人案。一名英籍男遊客在當地公寓買春，原本聯絡2名女子為他提供性服務，等到的卻是4名變性人。他拒絕4人向他提供服務...

粉絲破2.6萬！漫遊中歐數國成人氣網紅 駝鹿遭奧地利捕獲後野放

一隻名為埃米爾（Emil）的年輕雄駝鹿今夏漫遊中歐數國引起廣泛關注，甚至在臉書擁有近2萬6000名粉絲，不過牠昨天已被奧...

最惡劣房客！沖繩包棟民宿慘遭6日人破壞 廚餘、嘔吐物留房內臭翻天

根據日媒「J-CAST NEWS」報導，東京都港區民宿營運公司MOSVA代表山田直人表示，位於沖繩的一棟無人式管理包棟民宿在9月中遭到6名日本籍旅客嚴重破壞。房東表示，房客退房後留下大量廚餘、垃圾、菸蒂、嘔吐物，房內設備也遭破壞，現場還發出強烈惡臭。初步估計損失約13萬日圓（約台幣22600元）。

不只是小毛病！美腫瘤科醫師指4症狀是「罹癌警訊」 籲民眾切勿輕忽

華盛頓郵報報導，美國邁阿密大學綜合癌症中心血液科主任、腫瘤科醫師塞克瑞斯（Mikkael A. Sekeres）近日提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。