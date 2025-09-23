旅英台女遭圍毆！當事人還原經過「被硬撞找麻煩」 道歉仍被抓頭撞牆

快訊

中央社／ 倫敦23日專電
倫敦近日發生台灣女性遭數名路人無故圍毆事件。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
倫敦近日發生台灣女性遭數名路人無故圍毆事件。受害陳姓女子今天告訴中央社，或許是受精神嚴重創傷影響，她對當天事發經過的記憶已日漸模糊，警方卻只能在事隔5天後才有空檔為她製作筆錄。

無故遭毆打的陳映廷受訪時說，她現在每天盡力回想、用筆記下細節，為25日赴警局做筆錄作準備，駐英國代表處屆時也會有人員陪同。此外，她昨天也已透過倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）的「仇恨犯罪」（Hate Crime）網路報案平台報案。

中央社今天詢問倫敦都會區警察局，為何事發後需等待數天才能製作筆錄、大倫敦地區近來對亞裔等具少數族裔外觀居民的暴力攻擊事件是否有增加趨勢，警方回應，願就相關情況作進一步了解。

25歲的陳映廷去年取得碩士學位，目前持「求學後工作簽證」（PSW）在英國合法居留工作。

她告訴中央社，20日晚間她搭公車回家，在鬧區「國王十字」（King's Cross）地鐵站一帶下車，走上人行道時，一名目測年約17、18歲的女子突然「刻意」撞了她的肩膀，後方另一名年紀相仿的女子則大聲質問陳映廷：「妳為何要撞我的朋友？」

陳映廷說，對方一行有4人，看起來都是青少年，且都是白人女性。為避免對方進一步挑釁，陳映廷當下選擇道歉，沒想到換來的卻是一陣毒打。縱使陳映廷已倒在地上，這4名女子依然對她拳打腳踢。接下來，她們更抓扯陳映廷的頭髮，拿她的頭去撞牆。

陳映廷告訴中央社，她當下極度驚恐，只想著盡可能保護自己，但記得有一對年約30歲的年輕夫妻趨前試圖以口頭制止這些青少年，隨後並與警方聯繫。

根據後來趕到現場的陳映廷室友轉述，這對夫妻向室友描述事發經過時，難過到快哭出來。這對夫妻說，他們當時避免出手制止攻擊陳映廷的青少年，因為對方是女性，若發生肢體接觸，這對夫妻恐反而挨告。

不過，這對夫妻形容，那些女孩非常凶狠地拿陳映廷的頭撞牆，陳映廷的頭髮被抓扯到散落在腿上、地上，但女孩們看起來完全沒有要停手的意思，「彷彿要致她（陳映廷）於死地」，因此他們決定趨前制止。

陳映廷告訴中央社：「若當時地上有酒瓶（可拿來砸頭），或者是牆上有釘子，我可能今天就無法這樣說話（受訪）了。」

陳映廷說，令她心寒的是，當時她搭乘的公車仍未離開，遭遇攻擊後，她與公車司機曾一度四目對望，她大聲請求司機協助報警，沒想到司機的反應是默默關上車門駛離。司機是白人男性。

陳映廷說，事發後，她與來自台灣和香港的室友聯繫，室友們大約30分鐘即趕抵現場，但警方在接獲報案一個小時後，仍不見蹤影。

室友們再度致電警方。據室友們轉述，警方言下之意是若「沒有很嚴重」、「沒有立即的生命危險」，員警就不會趕赴現場。但警方已從室友處取得陳映廷的手機號碼。

陳映廷後來自行叫Uber驅車前往急診室。在急診室，陳映廷終於等到警方來電。這已是事發近3個小時後。

警方表示，員警不會到醫院，但若陳映廷有意做筆錄，則必須預約排隊。由於排隊的人很多，陳映廷最快只能在25日上午前往警局製作筆錄。

陳映廷當天即出院，目前在家休養，醫師要她留意是否有嘔吐等疑似腦震盪症狀。

倫敦過去數週有幾場所謂的反非法移民示威抗議活動，本月中旬更發生警方估計參與人數至少11萬人的大型示威集會，主角之一為化名羅賓森（TommyRobinson）、曾遭刑事定罪的極右翼勢力領袖。

近來熱衷於對英國政治社會發表評論的美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）當時曾連線對集會群眾發表談話，批評「不受控制的移民現象」，並稱「無論你是否選擇暴力，暴力都會找上你。你要不回擊，要不死亡」。英國首相府譴責馬斯克相關發言。

陳映廷的室友已旅居英國7、8年，但稱她們是第一次遇到像陳映廷這樣的經歷。

陳映廷告訴中央社，她在英國活動，一向避免「接近奇怪的人」，若市區有大型遊行，她甚至原則上不出門，沒想到儘管她努力避免招惹他人，依然無端遭遇暴力攻擊。

英國 倫敦

