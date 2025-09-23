上傳新疆影片後人間蒸發！日本YouTuber終現身 遭質疑曾被大陸拘押

日本知名旅遊YouTuber「Bappa Shota」上傳造訪新疆維吾爾自治區的影片後人間蒸發，2個月後突然現身，稱停止更新是因為影片「滋生仇恨與對立」，讓他對網路產生恐懼。然而，他的外貌改變和影片維和感引發討論，質疑他這段期間是否遭中國政府拘押。

擁有136萬人訂閱的Bappa Shota創設頻道初期，先是在日本國內旅遊，後來逐漸把腳步邁向國外。他熱愛造訪一般人鮮少前往的地點，像是菲律賓、印尼等地的貧民窟，以及古巴、阿富汗等，大多關注於這些國家的黑暗與真實面，吸引不少粉絲。

Bappa Shota大約3個月前開始涉足中國，首先前往中國重慶、被他稱為「中國最反日的城市」，片中說明當地反日的歷史背景等，並前往貧民窟，介紹沒有正式戶口的農村移工，在重慶如何過著沒有醫保、住房窄小的貧困生活，以及當地貧富差距巨大、求職困難等現況，還說「我想像中的中國社會主義破滅了」。

Bappa Shota接著上傳了一支介紹中國房地產疲軟、住宅閒置、鬼城現象擴散的影片，前往中國最大鬼城、位於內蒙古自治區的鄂爾多斯市，拍攝爛尾樓。

Bappa Shota第3支與中國有關的影片是深入新疆維吾爾自治區，不僅說明中國政府對當地宗教、語言加以限制，還詳細描述當地獨立運動血淚史，包括2014年、中國國家主席習近平視察新疆時發生的烏魯木齊火車站爆炸事件等，以及新疆再教育營、限制婦女生育等涉及種族滅絕的手段，無一不踩在中國政府的地雷區。

片中，Bappa Shota感覺受到監視，自稱「旅遊15年來第一次有這種感覺」，覺得壓力很大。他還遭到公安關切，詢問他的旅遊目的，在街上也多次被查看護照，詢問工作，以及在日本的住址等。

6月28日發布新疆影片後，Bappa Shota就宛如人間蒸發，不僅停止上傳影片，社群平台也停止更新，讓紛絲對他的安危憂心不已。直到2天前，他才發布影片，表明「已經回到日本」並解釋停更理由。

據他在影片中所說，在音訊全無的這2個月，「算是從網路社會，尤其是社群媒體、Instagram、YouTube登出，過著不開電腦、不碰手機的生活」，反省並回顧自身。

至於原因，Bappa Shota表示，他在過去近3年不斷環遊世界，全身心投入拍片、嗜好與工作不分。頻繁與人邂逅又分別，令他身心俱疲、產生孤獨感。

他表示，上傳維吾爾影片後，「我的影片把人們分成兩個對立陣營，滋生了仇恨與對立，讓我感受到頻道的影響力，一方面感到高興，一方面也非常恐懼」，體驗到影片雖然可能帶給觀眾快樂，但也可能種下仇恨的種子，「那我不是成為一件可怕的武器了嗎」，於是決定暫停活動。但他最後說，現在已經復活，將繼續拍片。

自從Bappa Shota停止更新後，一度流傳「他是不是被中國政府拘押」的傳聞，即使在最新影片中，他也沒有說明如何從中國返國，加上他神情疲憊，與過去充滿活力的樣子不同，引發各種揣測。

對於Bappa Shota的回歸，有粉絲感到高興，留言「至少知道你平安就放心了」、「歡迎回來」。但也有人在影片中尋找蛛絲馬跡，認為他臉上似乎有瘀青，不知道這段期間究竟經歷了什麼。還有粉絲懷疑他其實人根本不在日本，表示「直到他上傳在日本旅遊的影片，才能真正放心」。