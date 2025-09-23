快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

不只是小毛病！美腫瘤科醫師指4症狀是「罹癌警訊」 籲民眾切勿輕忽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
腫瘤科醫師塞克瑞斯近日點名淋巴結腫大、排便習慣改變、體重意外減輕、慢性咳嗽等是罹癌的4大危險訊號，呼籲民眾不要輕忽。圖／美聯社
腫瘤科醫師塞克瑞斯近日點名淋巴結腫大、排便習慣改變、體重意外減輕、慢性咳嗽等是罹癌的4大危險訊號，呼籲民眾不要輕忽。圖／美聯社

華盛頓郵報報導，美國邁阿密大學綜合癌症中心血液科主任、腫瘤科醫師塞克瑞斯（Mikkael A. Sekeres）近日提醒，許多癌症症狀在早期常被誤以為小毛病，但若持續存在，可能是身體發出的警訊。他特別點名淋巴結腫大、排便習慣改變、體重意外減輕、慢性咳嗽等4大危險訊號，呼籲民眾不要輕忽。

在一項荷蘭研究中，超過2500人因淋巴結腫大接受醫師評估，其中10%被轉介給外科做切片檢查。在這些患者中，約1%最後被發現罹患癌症；不過隨著年齡增加，可能性也會提高。

塞克瑞斯指出，大多數淋巴結腫大是因感染或發炎引起，通常會在數日後消退；但若淋巴結無痛、堅硬、固定、持續變大，甚至超過1英寸，便可能暗示惡性病變，需要進一步切片檢查。

另一個常見警訊是排便習慣改變。塞克瑞斯提到，多數人旅行或作息不規律時會短暫改變，但若持續腹瀉或便秘、伴隨直腸出血或腹痛，尤其超過2個月，就應提高警覺，因為這是大腸直腸癌早期常見徵兆。

非預期體重減輕也是危險信號。塞克瑞斯說，體重小幅波動屬正常，但若在未減肥情況下快速減輕，或減重幅度遠超預期，需謹慎檢查。一項追蹤逾15萬名醫療專業人員、歷時30多年的研究顯示，體重減少超過10%的人，在一年內被診斷癌症的風險增加37%，其中以食道、胃、肝臟、胰臟等上消化道癌症為最常見的診斷。

至於慢性咳嗽則有別於病毒性呼吸道感染的咳嗽，持續8周以上則為慢性咳嗽，應找醫師評估。西班牙一項近萬名肺癌患者的研究顯示，咳嗽是導致確診的最常見症狀，約1/3患者有此症狀。其他估計指出，55%的肺癌患者有咳嗽。

塞克瑞斯提醒，年長者若長期乾咳並有吸菸史，更可能被診斷出肺癌。不過，整體來說，在所有因慢性咳嗽就診的患者中，最後確診為肺癌的比例僅約2%或更低。

塞克瑞斯強調，這些症狀雖然常見於癌症患者，但更多時候是其他良性原因造成。然而，如果症狀遲遲不改善、與平常不同，或隨時間惡化，仍應盡早就醫，以免錯過治療時機。

不只是小毛病！美腫瘤科醫師指4症狀是「罹癌警訊」 籲民眾切勿輕忽

華盛頓郵報報導，美國邁阿密大學綜合癌症中心血液科主任、腫瘤科醫師塞克瑞斯（Mikkael A. Sekeres）近日提醒...

