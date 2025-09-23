全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

一名在英國倫敦工作的台灣女子「Vanessa」日前遭四名年輕白人女子無故圍毆，導致臉部多處瘀青及四肢受傷，向英國警方報案，還得等4天後才能製作筆錄，覺得太荒唐了，提醒在英國生活的國人，務必注意自身安全。對此，外交部表示，得知事件後已立即指示駐英國代表處提供協助，目前駐處已和該名國人取得聯繫。

事件發生於9月21日晚上約8點22分，地點位於倫敦King's Cross附近。Vanessa表示，當時她搭乘205號公車下車後，準備走向人行道，有4名年輕白人女子路過，其中一名女子故意撞她肩膀。隨後，另一名女子對她大喊，質問為何撞人，為了避免衝突，Vanessa選擇道歉。

然而，下一秒對方4人隨即對她拳打腳踢，將她擊倒在地，並持續攻擊。整個過程中，205公車司機及乘客均目擊事件發生，但無人上前協助或報警。最終，是路過的一對夫妻上前制止，4名白人女子才停止攻擊行為離開。

事後，Vanessa聯絡室友協助前往醫院急診，並報警處理。警方表示，若需進行筆錄，還需要排隊等到周四（9月25日）才能安排，令Vanessa大感訝異，質疑警方處理效率簡直荒唐。Vanessa在「Threads」描述事件經過，詢問網友該如何解決？還是只能自認倒楣？並提醒同在英國生活的人務必注意自身安全，避免遇到慘事。

根據「中央社」報導，外交部發言人蕭光偉表示，外交部已指示駐英國代表處與當事人聯繫，並提供協助。駐英代表處已與當事人Vanessa取得聯繫，並提醒國人在海外遇到緊急狀況時，應立即聯絡當地駐館尋求協助。

目前，英國警方尚未對此事件發表公開聲明。