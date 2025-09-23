快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

颱風樺加沙逼近南海 泰國受間接影響將迎暴雨

中央社／ 曼谷23日專電

泰國氣象局警告，颱風樺加沙正朝南海前進，預計泰國各地從今天開始至26日會有暴雨，可能帶來洪水或土石流，提醒民眾注意。另外，受颱風影響，泰國航空取消今明往返香港的航班。

泰國氣象局今天表示，颱風樺加沙正以每小時20公里的速度向西移動，預計25日會逼近香港，並穿過中國南部沿海區域，進入北部灣（Gulf of Tonkin，又稱東京灣）。

泰國氣象局指出，颱風樺加沙屆時會減弱成熱帶性低氣壓，登陸越南北部後，受來自中國的冷空氣影響，強度會迅速減弱。不過，當局提醒，從今天開始至26日，包括曼谷在內，泰國北部、東北部、中部和東部地區，都得防範豪雨。

新聞稿寫道，「降雨可能引發土石流與洪水氾濫」，另外，安達曼海（Andaman Sea）和泰國灣北部的海浪將會增強，浪高恐會超過3公尺。

泰國公視（Thai PBS）今天報導，泰國航空已取消今明兩天所有往返香港的航班。泰國民航局表示，颱風可能會對航班造成影響，建議要搭乘國內和國際航班的旅客密切注意航班動態。

延伸閱讀

高雄脫離颱風陸警 山區3路段解除預警性封閉

樺加沙颱風漸遠離 氣象署：屏東、台東及花蓮超大豪雨下到晚上

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

樺加沙颱風近7公尺大浪襲小琉球 環島公路柔腸寸斷

相關新聞

大國都在搶「人工通用智慧」！AGI會改變全球局勢

但若有一天，人類跨越門檻，創造出能夠自主學習並持續自我進化的人工通用智慧（AGI），模擬人類大腦的認知能力，那麼我們將不再只是見證新一輪的產業革命，而是直面一場關乎國際安全與地緣政治的根本性巨變。

新加坡濱海灣花園迎中秋 多元意象花燈揭幕

新加坡知名景點濱海灣花園打造中秋燈會，設置新加坡多元文化、社區發展意象燈飾，吸引當地民眾與遊客駐足。新加坡國家發展部長徐...

川普稱泰利諾增自閉症？ 醫學會批危險QA重點釐清

美國婦產科醫師學會（ACOG）今天表示，總統川普關於懷孕期間使用止痛劑泰利諾（Tylenol）的相關公告，「對懷孕患者傳...

哥本哈根機場遇無人機干擾 關閉4小時後重啟

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛近4小時後，今天凌晨重新...

計程車人力不足！日本放寬引進外籍司機 逾百人上路考驗浮現

根據日媒FNN報導，日本面臨計程車司機長期短缺，政府自2024年將在留資格「特定技能」擴及計程車駕駛，放寬引進外籍司機。報導中有33歲與41歲兩位赴日挑戰的越南男性，可見他們訓練與考照的全部過程。

2024年地球史上最熱 瑞典8條冰河全融光、30條告急

科學家今天告訴法新社，受到全球暖化影響，瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底融化，如今已完全消失，另有30條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。