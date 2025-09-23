颱風樺加沙逼近南海 泰國受間接影響將迎暴雨

泰國氣象局警告，颱風樺加沙正朝南海前進，預計泰國各地從今天開始至26日會有暴雨，可能帶來洪水或土石流，提醒民眾注意。另外，受颱風影響，泰國航空取消今明往返香港的航班。

泰國氣象局今天表示，颱風樺加沙正以每小時20公里的速度向西移動，預計25日會逼近香港，並穿過中國南部沿海區域，進入北部灣（Gulf of Tonkin，又稱東京灣）。

泰國氣象局指出，颱風樺加沙屆時會減弱成熱帶性低氣壓，登陸越南北部後，受來自中國的冷空氣影響，強度會迅速減弱。不過，當局提醒，從今天開始至26日，包括曼谷在內，泰國北部、東北部、中部和東部地區，都得防範豪雨。

新聞稿寫道，「降雨可能引發土石流與洪水氾濫」，另外，安達曼海（Andaman Sea）和泰國灣北部的海浪將會增強，浪高恐會超過3公尺。

泰國公視（Thai PBS）今天報導，泰國航空已取消今明兩天所有往返香港的航班。泰國民航局表示，颱風可能會對航班造成影響，建議要搭乘國內和國際航班的旅客密切注意航班動態。