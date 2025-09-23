新加坡濱海灣花園迎中秋 多元意象花燈揭幕

新加坡知名景點濱海灣花園打造中秋燈會，設置新加坡多元文化、社區發展意象燈飾，吸引當地民眾與遊客駐足。新加坡國家發展部長徐芳達出席點燈儀式時表示，今年以「同在憶起」為主題，希望喚起新加坡人的共同回憶。

為呼應新加坡建國60週年，知名景點濱海灣花園（Gardens by the Bay）今年推出中秋活動「SG60特別版」，透過大型花燈光影展覽，重現新加坡從昔日小漁村到現代化都市的變化。

今年的主題為「同在憶起」（Together），除了呈現新加坡的發展歷程，也描繪新加坡人慶祝中秋方式的演變，即從早期簡陋的鐵罐燈籠，到如今繽紛的LED燈籠；從傳統的「豬籠餅」到如今口味多元的月餅。活動將持續至10月12日。

新加坡1965年獨立建國，今年慶祝60週年。國家發展部長徐芳達22日晚間出席點燈儀式致詞時表示，今年的活動以「同在憶起」為主題，不僅體現中秋節月圓人團圓蘊含的精神，也透過一系列組屋和社區的元素，喚起新加坡人的共同回憶。

中秋燈會主題包含「我們的甘榜精神（OurKampong Spirit）」、「同慶中秋（Celebrating asOne）」、「我們的歡聚時光（Our JoyfulMoments）」、「燈影情懷（Lanterns ThroughTime）」、「月圓樂聚（Mooncake Medley）」等。

而由藝術家王士佳創作的「紅龜粿女孩」（Ang KuKueh Girl）、「咖哩角男孩」（Curry PuffBoy）、「蘇吉蛋糕女孩」（Sugee Cake Girl）與「印度煎餅男孩」（Roti Prata Boy），將出現在各個燈組之中，展現新加坡多元文化族群意象。