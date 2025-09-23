最惡劣房客！沖繩包棟民宿慘遭6日人破壞 廚餘、嘔吐物留房內臭翻天

根據日媒「J-CAST NEWS」報導，日本東京都港區民宿營運公司MOSVA代表山田直人表示，位於沖繩的一棟無人式管理包棟民宿，在9月中遭到6名日本籍旅客嚴重破壞。房東表示，房客退房後留下大量廚餘、垃圾、菸蒂、嘔吐物，房內設備也遭破壞，現場還發出強烈惡臭。初步估計損失約13萬日圓（約台幣22,600元）。

該團於13日至16日入住，到應退房時間時室內外仍有人停留，清潔人員隔了4小時再回來，房客仍尚未離去，直到當晚12點進入房間，驚見令人無言的景象。山田在社群貼文痛心呼籲：「住宿時請遵守基本道德。超出一般清潔範圍的損壞很難恢復，處理與求償也耗時耗力，會影響後續預訂的旅客權益。」貼文在網路獲廣泛關注並引發譴責。

據報事後該住宿旅客已書面道歉，內容承認「對於將包括魚類在內的廚餘垃圾與菸蒂棄置室內，表達反省」。山田則回應表示「要求該團體勿再犯」，並於19日配合警方在場確認損壞物品清單，將依最後處理結果向旅客請求賠償。

網友對此事討論熱烈，有人認為僅靠書面道歉不足以彌補損失，呼籲當事人應全部親自到場面對業者、當面道歉並現場協助恢復，否則恐重蹈覆轍。另一派則建議旅館、民宿業應建立資料庫，將惡質旅客列入黑名單或提高違規押金、重複違規者應提高費率，藉此形成預防機制，減少旅宿業者的風險。