川普稱泰利諾增自閉症？ 醫學會批危險QA重點釐清

美國婦產科醫師學會（ACOG）今天表示，總統川普關於懷孕期間使用止痛劑泰利諾（Tylenol）的相關公告，「對懷孕患者傳達的訊息有害且令人困惑，相當不負責任」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國婦產科醫師學會是全美最具代表性的婦產科醫師組織，學會主席佛萊希曼（Steven Fleischman）透過聲明表示：「美國衛生及公共服務部（HHS）今天的聲明並未獲得完整的科學證據支持，並危險地簡化了兒童神經系統挑戰的許多複雜原因。」

以下是「華爾街日報」（WSJ）整理有關泰利諾與懷孕的相關重點。

●關於泰利諾和懷孕，研究怎麼說？

泰利諾的主要成份為乙醯胺酚（acetaminophen），關於乙醯胺酚與自閉症之間關聯的研究尚無定論；有些研究顯示懷孕期間使用乙醯胺酚與自閉症風險有關，另一些則沒有。

2019年發表在「美國精神病學期刊」（JAMAPsychiatry）上的一項研究發現，出生時臍帶血樣本中乙醯胺酚濃度較高，與自閉症和注意力不足過動症（ADHD）的較高風險有關。

2024年發表在「美國醫學會期刊」（JAMA）上的另一項針對瑞典近250萬兒童的研究則發現，與未在子宮內接觸乙醯胺酚的手足相比，母親在懷孕期間服用乙醯胺酚的兒童風險並未增加。

女性在孕期服用泰利諾是因為她們發燒、疼痛或感染，研究人員表示，這些問題可能才是潛在自閉症風險的根源，而不是用於緩解這些問題的藥物。

●政府對乙醯胺酚與自閉症的關聯有何說法？

川普政府表示，乙醯胺酚是美國自閉症發病率上升的潛在因素，稱美國食品暨藥物管理局（FDA）將發布一份關於孕期使用乙醯胺酚風險的醫師通知，並將更新止痛藥的標示。

川普今天在記者會上表示：「服用泰利諾不好。我認為你們不應該服用，而且在整個懷孕期間都不應該服用。」

●孕期疼痛發燒不作處置的風險為何？

泰利諾是醫生推薦用於懷孕期間疼痛或發燒的少數藥物之一。大多數其他止痛藥，包括通常以Advil出售的布洛芬（ibuprofen）或那普洛仙（naproxen）往往不建議使用，因為它們可能對胎兒有害。

根據美國母胎醫學會（Society for Maternal-FetalMedicine）說法，未經治療的發燒，尤其是在懷孕初期，以及懷孕期間的疼痛，可能會增加流產和出生缺陷的風險。

母胎醫學會出版委員會主席路易斯（Judette Louis）說：「治療發燒真的很重要。如果她們不服用泰利諾，發燒持續不退，可能會早產。」

早產和疼痛與發燒不作處置所導致的其他潛在後果，本身就是自閉症和其他神經發育障礙的風險因素。醫生表示，這些風險可能比藥物本身更大。

未經治療的疼痛也可能導致產婦憂鬱、焦慮和高血壓。

●醫師建議孕婦怎麼做？

美國母胎醫學會和美國婦產科醫師學會都繼續建議，在懷孕期間必要時使用乙醯胺酚來治療疼痛和發燒。

美國婦產科醫師學會委員會主席布萊恩（AllisonBryant）指出，孕婦應該「在有其他適應症且諮詢過醫療提供者後，對使用乙醯胺酚感到放心」。

●醫學研究人員認為自閉症的成因為何？

研究人員表示，自閉症的病因複雜且尚未完全明朗，但大致歸因於個人遺傳問題。他們說，美國自閉症發病率的上升主要歸因於診斷標準擴大、意識提高及獲得支持服務所需文件要求增加。

子宮內的環境風險也可能有所影響。研究顯示，兒童自閉症風險的增加與父母年齡較大、早產、母親肥胖及孕期的一些感染問題有關。