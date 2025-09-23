瑞士大眾交通逃票人數年逾百萬 攻擊查票員頻傳

快訊

中央社／ 蘇黎世23日專電

瑞士全國逃票者登記系統Synserv統計顯示，近年逃票人數攀升，2024年超過100萬人次創新高，1/3逃票事件為26歲以下年輕人，男性比例高於女性，法語區案例多於德語區。折算票價，大眾運輸系統每年因此損失約2億瑞士法郎（約新台幣76.2億元）。

瑞士各地車站長期維持「無閘門」制度，秩序主要依靠乘客自律。管理Synserv的大眾交通業者聯盟（Alliance Swisspass）表示，目前未計劃設置閘門，因為「我們信任乘客」。

目前制度仍有處罰機制，首次逃票罰款100瑞郎（約新台幣3800元），第2次130瑞郎（約新台幣5000元），並逐次增高。若拒繳罰款或謊報資料，將面臨司法程序並留下刑事紀錄。

伯恩大學教育科學教授貝克（Rolf Becker）研究犯罪行為指出，逃票者並無典型模式，瑞士交通費用高昂，許多僥倖者容易變成慣犯，實際人數應高於官方數據。他強調，僅靠乘客良心維繫制度，長遠來看難以持續。

瑞士公共交通向來以安全、準點與舒適著稱，並以宣導代替嚴厲懲罰。查票員執行公務時並無開罰單的公權力，只能拒絕搭載嚴重違規者。目前做法是查票員立即通報警方，違規者在下一站由警方帶離處理。

根據瑞士國鐵（SBB）最新數據，查票員每年遭受口頭或暴力攻擊事件超過3600件。今年遭辱罵或攻擊的案例頻傳，已有多起查票員重傷案例。大眾交通從業人員工會（SEK）因此對雇主提出要求，查票員在執勤時應有保全人員隨行，以保障工作安全。

