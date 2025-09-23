快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

哥本哈根機場遇無人機干擾 關閉4小時後重啟

中央社／ 哥本哈根22日綜合外電報導
哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛。 美聯社
哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛。 美聯社

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛近4小時後，今天凌晨重新開放。

綜合路透社與法新社報導，這間丹麥最大的機場表示，即使機場重新開放，部分航班仍有可能延誤與取消，建議旅客先行詢問航空公司。

警方今天表示，有2到3架大型無人機在機場空域飛行，導致機場關閉。

根據航班追蹤服務FlightRadar資料，哥本哈根機場昨天晚間8時26分停止運作。FlightRadar在社群平台X上發文，稱約有50個航班轉移至備用機場。

哥本哈根機場發言人庫爾斯坦（Lise AgerleyKurstein）昨天稍早表示，「由於出現2到3架不明無人機，機場空域自晚上8時30分起關閉。所有飛機都無法起降。」

她當時表示，約有15個航班已改道至其他機場，警方正努力識別無人機身分，不過庫爾斯坦拒絕提供更多細節，理由是調查仍在進行。

值班警官奧斯騰費爾特（Anette Ostenfeldt）昨天晚間10時45分指出：「它們（無人機）仍在來回飛行，來來去去。」

這名警官表示，無法確定那些無人機是軍用還是民用設備，「但它們的體積要比一般個人所能買到的要大。」

機場 航班 發言人

延伸閱讀

融程電2025年營收拚新高

中光電、漢翔 押逾150天

融程電今年軍工業務比重將突破兩成 第3季營收有望創新高

漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

相關新聞

哥本哈根機場遇無人機干擾 關閉4小時後重啟

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛近4小時後，今天凌晨重新...

計程車人力不足！日本放寬引進外籍司機 逾百人上路考驗浮現

根據日媒FNN報導，日本面臨計程車司機長期短缺，政府自2024年將在留資格「特定技能」擴及計程車駕駛，放寬引進外籍司機。報導中有33歲與41歲兩位赴日挑戰的越南男性，可見他們訓練與考照的全部過程。

2024年地球史上最熱 瑞典8條冰河全融光、30條告急

科學家今天告訴法新社，受到全球暖化影響，瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底融化，如今已完全消失，另有30條...

頂尖經濟學家警告公益媒體面臨崩潰 籲政府加大支持

諾貝爾獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）與艾塞默魯（DaronAcemoglu）等多位知名經濟學家今天警...

同月同日生！男董事約女客服慶生 醉後女方全裸報警控遭性侵

新加坡發生疑似性侵案。1名公司男董事和另1間公司的客服員保持公事上聯絡，雙方意外得知是同日生日，於是相約用餐慶祝生日，2人當時是首次見面。

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

在國際太空站（ISS）生活是什麼感覺？商業內幕報導，自1998年啟用以來，這座「漂浮實驗室」已迎來超過280位來自26國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。