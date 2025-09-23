哥本哈根機場遇無人機干擾 關閉4小時後重啟

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場（Copenhagen Airport）因無人機干擾導致所有航班停飛近4小時後，今天凌晨重新開放。

綜合路透社與法新社報導，這間丹麥最大的機場表示，即使機場重新開放，部分航班仍有可能延誤與取消，建議旅客先行詢問航空公司。

警方今天表示，有2到3架大型無人機在機場空域飛行，導致機場關閉。

根據航班追蹤服務FlightRadar資料，哥本哈根機場昨天晚間8時26分停止運作。FlightRadar在社群平台X上發文，稱約有50個航班轉移至備用機場。

哥本哈根機場發言人庫爾斯坦（Lise AgerleyKurstein）昨天稍早表示，「由於出現2到3架不明無人機，機場空域自晚上8時30分起關閉。所有飛機都無法起降。」

她當時表示，約有15個航班已改道至其他機場，警方正努力識別無人機身分，不過庫爾斯坦拒絕提供更多細節，理由是調查仍在進行。

值班警官奧斯騰費爾特（Anette Ostenfeldt）昨天晚間10時45分指出：「它們（無人機）仍在來回飛行，來來去去。」

這名警官表示，無法確定那些無人機是軍用還是民用設備，「但它們的體積要比一般個人所能買到的要大。」