日本愛知縣豐明市通過條例 手機每天限制使用2小時

日本愛知縣豐明市議會今天表決通過，除了工作、學習、家務之外，規定「智慧型手機等裝置每天使用時間不超過2小時」條例草案，是日本全國第一個以「全體市民」為對象限制手機使用時間的條例，將於10月1日施行。不過，條例並沒有強制力，也沒有罰則。

日本經濟新聞、讀賣新聞報導，豐明市政府表示，雖然智慧型手機已經成為生活必需品，但長時間使用恐造成睡眠不足，也可能縮短與家人相處時間、影響家庭環境，並妨礙孩童健全成長，因此市府向市議會提出條例草案，鼓勵將智慧型手機、平板電腦、遊戲機等在非工作、非家務時段的使用，控制在每天2小時以內。

該條例草案今天下午在市議會表決，在議長以外的19名議員中，有12人贊成、7票反對，最終以多數通過。

豐明市政府表示，這是全國首例以全體市民為對象、對智慧型手機使用時間訂出目標的條例，將於10月1日施行。

條例適用對象為所有市民，以及在市內學校就讀的未滿18歲兒童。對於兒童使用這些裝置的時間也定下時段，小學生到晚上9時為止；國中生以上至晚間10時為止，並建議各家庭自行訂定規範。條例不具強制力，也沒有罰則。

市議會也通過附帶決議，包括「每天2小時」只是建議，尊重多元的生活型態與家庭環境，以及應該用審慎、清楚易懂的方式向市民提供資訊，避免造成誤解。最後是應該定期檢驗條例成效，必要時檢討修正。

豐明市市長小浮正典在條例通過後表示，「2小時以內」並非統一規定，只是一個參考標準。

每日新聞報導，推動條例的契機是今年6月的一場市政府內部會議，當時有報告稱，部份「不登校」（不願意上學）的孩子因為過度使用手機而日夜顛倒，甚至連輔導機構都沒辦法去。小浮因此希望趕在不登校案例增加的9月開學之前拿出對策，於8月25日開會的市議會例會上提交條例草案。

政府內部有人擔心會因此遭到「炎上」。不過，一名職員解釋，如果只是提出「指南」恐怕太弱、沒有人會關注，因此才選擇以「條例」來刻意引發討論。

條例通過消息傳出後，社群媒體果然批評聲浪不斷。有網友表示，「這是行政的不當介入」、「多管閒事」。有人覺得，就算政府制定標準，也沒人會聽。手機究竟要怎麼使用，應該根據年齡，由各家庭或個人自己來決定。不過，也有家長覺得不錯，可以藉機教育子女，避免他們產生「手機依存症」。