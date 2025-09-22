頂尖經濟學家警告公益媒體面臨崩潰 籲政府加大支持

諾貝爾獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）與艾塞默魯（DaronAcemoglu）等多位知名經濟學家今天警告，公共利益媒體正面臨「崩潰」危機，呼籲各國政府協助優質新聞持續生存。

這11位來自美國及歐洲頂尖大學的經濟學家，透過「資訊與民主論壇」（Forum on Information andDemocracy）共同發表聲明。這個論壇是由無國界記者組織（RSF）和法國政府發起。

法新社報導，他們詳細分析新聞業目前面臨的失業潮、營收衰退及人工智慧威脅後，呼籲各國政府更積極「投入並形塑媒體生態系統」。

聲明指出：「全球各國政府正追逐人工智慧（AI）夢想，希望相關科技能帶動經濟繁榮，卻未投入足夠資源於21世紀經濟發展最根本的基礎——獨立且可驗證的資訊。」

媒體公司過去仰賴廣告收入支撐新聞採編運作，然而自從網際網路興起，這一傳統模式已幾乎被徹底瓦解。

Meta和Google等網路平台攫取了線上廣告收入的大宗，而新一代人工智慧聊天機器人如ChatGPT和Google的Gemini，則讓越來越多人不再直接造訪媒體網站取得資訊。

經濟學家指出：「原本由公共利益媒體提供的資訊價值，如今正淪為這些企業的私人營利工具。」

他們強調，社會必須「重新集體評估可靠資訊的社會與經濟價值」，政府因此應對公共利益媒體給予補助，並制定相關法規加以保護。

聲明最後呼籲，各國政府務必採取行動，「否則我們將持續走向公共利益新聞瀕臨崩潰的不歸路，這將對我們的經濟、社會與民主帶來巨大衝擊」。