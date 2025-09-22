同月同日生！男董事約女客服慶生 醉後女方全裸報警控遭性侵

新加坡發生疑似性侵案。1名公司男董事和另1間公司的客服員保持公事上聯絡，雙方意外得知是同日生日，於是相約用餐慶祝生日，2人當時是首次見面。聚會後男董事將醉倒的客服員送回家，其後被指控性侵，客服員在家全裸報警。男董事否認強姦罪，辯稱雙方是在自願情況下發生性關係，案件仍在審理中。

雙方同日生日相約一起慶生

據新加坡媒體報道，37歲李男被告是一間公司的董事，受害人則是另一間公司職員，負責客戶服務工作，包括和顧客洽談出口貨物事項，被告是其中一名顧客，兩人經常聯絡，但從來沒有見面。至2021年，他們意外得知雙方是同日生日，於是相約同年9月15日見面用膳慶祝生日。當日下午5時許，兩人相約在怡豐城一間餐廳見面，李男等待受害人時，已經在餐廳內喝了1杯啤酒，其後兩人一起用膳和飲紅酒。

受害人指控飲醉後遭性侵

到了晚上8時許，受害人不勝酒力要求回家，李男便提議駕車接載她回家，而車程大約35分鐘。同晚9時許，李男將車停泊在停車場，然後送受害人回家，她入屋後前往廁所嘔吐，李男在旁為她拍背。

受害人嘔吐後躺在床上，當時昏昏沉沉，稍微恢復清醒時，卻發現自己全裸，意識到正遭李男性侵，但已無力推開對方，繼而再次昏睡過去。

全裸蜷縮門後等候警員

李男完事後同晚9時50分離開單位，受害人在對方離開前1分鐘報警，當晚9時54分向李男發出短訊，指責他做法過份。警員上門調查時，隨身攝影機拍到受害人當時全裸蜷縮門後。受害人隔日（9月16日）凌晨到醫院進行檢查，血液樣本中被檢測出每100毫升含82毫克的酒精。

被告否認強姦罪

李男事後被控一項強姦罪，案件在高等法院進行審理，被告否認罪行，辯稱雙方你情我願發生關係，抑或他誤以為女客服同意進行性行為。但主控官指出，根據被告「行車記錄儀」紀錄，受害人在回家路程中嘔吐，而且口齒不清，明顯已經飲醉，根本沒有能力表達同意或拒絕，被告未經其同意下和她發生關係，所以犯強姦罪名。控方陸續傳召31名證人，包括專家，證明受害人當時沒有能力同意或拒絕發生關係，案件擇日續審。

文章授權轉載自《香港01》