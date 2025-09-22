氣候目標與化石燃料擴產脫節 專家籲各國加強減排

快訊

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

根據今天公布的最新研究報告，各國仍計畫擴大化石燃料的生產規模，與全球氣候變遷目標背道而馳。

這份由超過50位國際研究人員共同匯編的報告，對比了各國化石燃料擴產規劃與巴黎協定（ParisAgreement）所設下的減碳目標，結果顯示，承諾與現實之間存在極大落差。

法新社報導，最新「生產差距」（Production Gap）報告指出：「各國目前規劃的整體化石燃料產量，甚至較兩年前又進一步提升。」

研究報告共同主筆、斯德哥爾摩環境研究所（SEI）專家布洛克霍夫（Derik Broekhoff）向媒體表示：「氣候目標與各國實際規劃的化石燃料生產之間，落差依然未解。」

根據巴黎協定，全球各國同意將地球升溫幅度控制在較工業化前時期低於攝氏2度，並努力達成更安全的1.5度目標。

報告發現，依各國現有規劃推算，2030年全球煤、石油及天然氣產量，將比實現1.5度目標所容許的水平超出逾120％；即便以2度目標計，也高出77％。

這項報告由SEI、氣候分析研究所（ClimateAnalytics）及國際永續發展研究所（IISD）合作，集結數十名專家參與。報告指出，自2023年上次報告發表以來，產量落差又進一步擴大。

2023年在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）峰會，各國雖承諾「推動逐步轉型、減少對化石燃料依賴」，但成效有限。

報告指出，天然氣需求攀升，主要成分為甲烷的天然氣為強效溫室氣體；同時，中國煤炭消耗量下降趨緩，對全球減排進展構成挑戰。

根據巴黎協定，所有締約國都應在今年11月於巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）峰會前，提交新的國家氣候目標及具體減排計畫。

報告強調，各國「必須在這些關鍵的國家氣候計畫中，承諾扭轉全球化石燃料產量持續擴張的趨勢」。

專家警告，「各國持續未能控制化石燃料生產、降低碳排，意味著未來產量必須更快下降才能補足落差」。

自工業革命以來，大規模使用煤炭、石油與天然氣，成為人為全球暖化的主因。

報告指出，在全球20個主要化石燃料生產國中，包括美國、沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油與天然氣大國，有17個國家計畫在2030年前進一步擴產。

同時，有11個國家打算在2030年生產更多某一類化石燃料，相較於兩年前的規劃再度擴張。

