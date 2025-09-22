超級颱風樺加沙襲菲律賓 北部逾萬人撤離避難
超級颱風樺加沙（Ragasa）挾帶豪雨和強風侵襲菲律賓北部，今天有1萬多人撤離到學校和疏散中心避難。
法新社報導，樺加沙在持續增強的同時，正朝中國南方行進，預計在當地時間中午左右登陸菲律賓的巴布延群島（Babuyan Islands）。
人口稀少的巴布延群島位於台灣以南約740公里處，而台灣也正進行小規模的疏散撤離。
菲律賓國家氣象局表示，截至上午11時，颱風中心持續最大風速達每小時215公里，陣風最高可達每小時265公里，正朝巴布延群島西進。
位於北部的卡加延省（Cagayan）沿海小鎮阿巴里（Aparri）居民表示：「我被強風吵醒，風打在窗戶上，聽起來就像機器啟動一樣。我從家裡看到巨浪拍打海岸，我祈禱大家都能平安無事。」
巴布延救災負責人拉普辛（Rueli Rapsing））告訴法新社，他的團隊已做好「最壞的打算」。
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書（Facebook）上表示，他正密切關注情況，所有政府機關都已「戒備待命，隨時準備好提供協助」。
