快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

超級颱風樺加沙襲菲律賓 北部逾萬人撤離避難

中央社／ 馬尼拉22日綜合外電報導

超級颱風樺加沙（Ragasa）挾帶豪雨和強風侵襲菲律賓北部，今天有1萬多人撤離到學校和疏散中心避難。

法新社報導，樺加沙在持續增強的同時，正朝中國南方行進，預計在當地時間中午左右登陸菲律賓的巴布延群島（Babuyan Islands）。

人口稀少的巴布延群島位於台灣以南約740公里處，而台灣也正進行小規模的疏散撤離。

菲律賓國家氣象局表示，截至上午11時，颱風中心持續最大風速達每小時215公里，陣風最高可達每小時265公里，正朝巴布延群島西進。

位於北部的卡加延省（Cagayan）沿海小鎮阿巴里（Aparri）居民表示：「我被強風吵醒，風打在窗戶上，聽起來就像機器啟動一樣。我從家裡看到巨浪拍打海岸，我祈禱大家都能平安無事。」

巴布延救災負責人拉普辛（Rueli Rapsing））告訴法新社，他的團隊已做好「最壞的打算」。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書（Facebook）上表示，他正密切關注情況，所有政府機關都已「戒備待命，隨時準備好提供協助」。

菲律賓 小馬可仕 樺加沙

延伸閱讀

強颱樺加沙逼近呂宋島 菲律賓停班停課

苗栗市西山垃圾場還在燒 強風助勢估計還要1、2天滅火

大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

樺加沙風力驚人 北市最強風時間曝平地恐9級山區12級

相關新聞

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

在國際太空站（ISS）生活是什麼感覺？商業內幕報導，自1998年啟用以來，這座「漂浮實驗室」已迎來超過280位來自26國...

泰國N號房？大學生商場偷拍墜樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅

泰國N號房？泰國發生大學生被揭發偷拍畏罪跳樓身亡。21歲青年在商場扶手電梯上偷拍女路人裙底，…

情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

3名男警涉嫌在街上臨檢1對情侶時，發現男生的手機有私人照片，警員聲稱相關照片構成「嚴重罪行」…

買國際線送國內線 可不是日本航空公司對台灣人佛心

日本航空（JAL）與全日空（ANA）常推「買國際線送國內線」優惠，看似鼓勵外國旅客深入地方，其實反映國內航線的困境。兩大航空已承認，若無中央與地方補助，國內線難逃虧損；但10年來票價卻幾乎原地踏步。本文將解析，日航與全日空國內線漸失昔日光環，以及它們以「反向操作」促銷因應的邏輯。

不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人...

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。