英國積極吸引高階人才 規畫簽證費用全免

英國正研究取消部分簽證費用以吸引曾就讀世界頂尖大學的人才，這與美國政策形成鮮明對比。美國總統川普19日簽署命令，將H-1B簽證申請費提高至10萬美元（約新台幣302萬元）。

金融時報報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）正在研究取消部分簽證費用的提案，希望藉此吸引全球頂尖人才。施凱爾的「全球人才工作小組」正擬定計畫，目標是吸引世界頂尖科學家、學者與數位專家來到英國，共同促進經濟成長。

知情人士透露，英國政府正考慮取消頂尖專業人士的簽證費用。官員表示，正討論將那些曾就讀世界前5名大學或獲得重要獎項人才的簽證費用降至為零。

英國這項改革計畫其實早於川普調高H-1B簽證費用，目前計畫是由首相商業顧問強德拉（VarunChandra）與科技大臣瓦朗斯（Patrick Vallance）領導的「全球人才工作小組」負責。

另一方面，政府官員表示，目前內政部尚未積極討論降低簽證費用的提案，該部門的職責是降低淨移民數，但所有移民簽證的途徑均有持續檢討。

另一名英國官員表示，目前的全球人才簽證計畫是一場「官僚惡夢」；他並補充說：「我們也在思考如何協助申請者更順利地完成簽證流程。」

「這不是要削弱我們降低淨移民數字的決心，而是要吸引最聰明、最優秀的人才來到英國。政府內部對此已有共識。」

政府官員也表示，財政大臣里夫斯（RachelReeves）正在檢討稅制，以便在提交秋季預算案前找出阻礙全球人才前來英國的因素。

部分人士質疑里夫斯近期對非本地居民進行的稅制改革，導致一些富人離開英國。不過初步稅務資料顯示，離境人數並未如外界所擔心的那樣多。

英國自2020年起推出的全球人才簽證計畫，目標是科學、工程、人文、醫學、數位科技或藝術文化領域的傑出人士。內政部表示，成功申請者需由認證機構認定為「領域中的領袖，或具備成為領袖的潛力」。

此簽證的申請費為766英鎊（約新台幣3萬1200元）；配偶與子女需支付相同費用，另每人每年需繳納1035英鎊的健康附加費。

截至2023年6月的一年內，全球人才簽證計畫核證數量成長76%，總計3901筆。它無需雇主擔保，並可成為快速取得英國永久居留權的途徑。

內政部發言人表示：「我們的全球人才簽證計畫吸引並能留住高階人才，特別是在科學、研究與科技領域，藉以維持英國作為新興人才與國際創新樞紐的地位。」