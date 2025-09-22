快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

英國積極吸引高階人才 規畫簽證費用全免

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

英國正研究取消部分簽證費用以吸引曾就讀世界頂尖大學的人才，這與美國政策形成鮮明對比。美國總統川普19日簽署命令，將H-1B簽證申請費提高至10萬美元（約新台幣302萬元）。

金融時報報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）正在研究取消部分簽證費用的提案，希望藉此吸引全球頂尖人才。施凱爾的「全球人才工作小組」正擬定計畫，目標是吸引世界頂尖科學家、學者與數位專家來到英國，共同促進經濟成長。

知情人士透露，英國政府正考慮取消頂尖專業人士的簽證費用。官員表示，正討論將那些曾就讀世界前5名大學或獲得重要獎項人才的簽證費用降至為零。

英國這項改革計畫其實早於川普調高H-1B簽證費用，目前計畫是由首相商業顧問強德拉（VarunChandra）與科技大臣瓦朗斯（Patrick Vallance）領導的「全球人才工作小組」負責。

另一方面，政府官員表示，目前內政部尚未積極討論降低簽證費用的提案，該部門的職責是降低淨移民數，但所有移民簽證的途徑均有持續檢討。

另一名英國官員表示，目前的全球人才簽證計畫是一場「官僚惡夢」；他並補充說：「我們也在思考如何協助申請者更順利地完成簽證流程。」

「這不是要削弱我們降低淨移民數字的決心，而是要吸引最聰明、最優秀的人才來到英國。政府內部對此已有共識。」

政府官員也表示，財政大臣里夫斯（RachelReeves）正在檢討稅制，以便在提交秋季預算案前找出阻礙全球人才前來英國的因素。

部分人士質疑里夫斯近期對非本地居民進行的稅制改革，導致一些富人離開英國。不過初步稅務資料顯示，離境人數並未如外界所擔心的那樣多。

英國自2020年起推出的全球人才簽證計畫，目標是科學、工程、人文、醫學、數位科技或藝術文化領域的傑出人士。內政部表示，成功申請者需由認證機構認定為「領域中的領袖，或具備成為領袖的潛力」。

此簽證的申請費為766英鎊（約新台幣3萬1200元）；配偶與子女需支付相同費用，另每人每年需繳納1035英鎊的健康附加費。

截至2023年6月的一年內，全球人才簽證計畫核證數量成長76%，總計3901筆。它無需雇主擔保，並可成為快速取得英國永久居留權的途徑。

內政部發言人表示：「我們的全球人才簽證計畫吸引並能留住高階人才，特別是在科學、研究與科技領域，藉以維持英國作為新興人才與國際創新樞紐的地位。」

簽證 英國 科學家

延伸閱讀

英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

美中爭霸 決戰核能發展

加澳英承認巴勒斯坦國…以色列政界炸鍋 內唐亞胡尚未發聲明

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

相關新聞

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

在國際太空站（ISS）生活是什麼感覺？商業內幕報導，自1998年啟用以來，這座「漂浮實驗室」已迎來超過280位來自26國...

泰國N號房？大學生商場偷拍墜樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅

泰國N號房？泰國發生大學生被揭發偷拍畏罪跳樓身亡。21歲青年在商場扶手電梯上偷拍女路人裙底，…

情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

3名男警涉嫌在街上臨檢1對情侶時，發現男生的手機有私人照片，警員聲稱相關照片構成「嚴重罪行」…

買國際線送國內線 可不是日本航空公司對台灣人佛心

日本航空（JAL）與全日空（ANA）常推「買國際線送國內線」優惠，看似鼓勵外國旅客深入地方，其實反映國內航線的困境。兩大航空已承認，若無中央與地方補助，國內線難逃虧損；但10年來票價卻幾乎原地踏步。本文將解析，日航與全日空國內線漸失昔日光環，以及它們以「反向操作」促銷因應的邏輯。

不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人...

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。