快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

澳星通訊緊急求救電話打不通釀數死 官方誓言究責

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲官員承諾，電信巨擘澳星通訊公司（Optus）將因系統故障導致多人死亡的事件，而面臨「重大後果」。

英國廣播公司（BBC）報導，上週發生的這起事件，導致全國半數以上地區有數百人長達13小時無法撥打緊急服務電話。

澳洲兩大電信商之一的澳星通訊公司表示，至少有3人因此喪生。該公司執行長已向死者家屬及社會大眾致歉，並稱這次的服務中斷是「完全不可接受的」。

澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，這家公司「對澳洲人民造成巨大的傷害」，將面臨「重大後果」。

澳星通訊公司因處理事件延誤而受到抨擊，這是該公司兩年內第2次發生服務中斷。澳洲通訊監管機構正在展開調查。

18日超過600通撥打緊急服務的電話無法接通，主要集中在南澳州（South Australia）、西澳州（WesternAustralia）及北領地（Northern Territory）。此外，新南威爾斯州（New South Wales）西南部地區，至少兩通撥打緊急電話000也未能接通。

然而，澳洲通訊與媒體管理局（ACMA）表示，澳星通訊公司在事發後40小時才告知大眾，且直到問題解決後才通知監管機構，這與標準作業程序不符。

澳星通訊公司執行長魯（Stephen Rue）19日在記者會上表示，這次服務中斷源於網路升級期間出現的技術問題。

他表示，在服務恢復後，進行安全檢查確認有3人死亡，其中包括一名男嬰，但警方隨後表示該案例「不太可能」與網路故障有關。西澳州當局也認為，另有第4人因撥打000未能接通而死亡。

澳洲 死亡 監管機構

延伸閱讀

以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

美國：英加澳承認巴勒斯坦國為作秀

繼英加澳之後 葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英澳加承認巴勒斯坦國 以色列極右派籲吞併約旦河西岸

相關新聞

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

在國際太空站（ISS）生活是什麼感覺？商業內幕報導，自1998年啟用以來，這座「漂浮實驗室」已迎來超過280位來自26國...

泰國N號房？大學生商場偷拍墜樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅

泰國N號房？泰國發生大學生被揭發偷拍畏罪跳樓身亡。21歲青年在商場扶手電梯上偷拍女路人裙底，…

情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

3名男警涉嫌在街上臨檢1對情侶時，發現男生的手機有私人照片，警員聲稱相關照片構成「嚴重罪行」…

買國際線送國內線 可不是日本航空公司對台灣人佛心

日本航空（JAL）與全日空（ANA）常推「買國際線送國內線」優惠，看似鼓勵外國旅客深入地方，其實反映國內航線的困境。兩大航空已承認，若無中央與地方補助，國內線難逃虧損；但10年來票價卻幾乎原地踏步。本文將解析，日航與全日空國內線漸失昔日光環，以及它們以「反向操作」促銷因應的邏輯。

不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人...

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。