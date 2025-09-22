巴黎龐畢度中心將封館5年大整修 耗資逾165億

快訊

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）明天起將封館5年；這家以頂尖現代藝術館藏、獨特建築外形聞名的美術館，將進行全面翻修，預計耗資4.6億歐元（約新台幣165.7億元）。

龐畢度中心以法國前總統龐畢度（GeorgesPompidou）命名，在1977年正式啟用，由建築師皮亞諾（Renzo Piano）與羅傑斯（Richard Rogers）共同設計；建築外牆色彩繽紛、管線及手扶梯裸露於外，每年吸引數百萬名遊客前來。

館方在今年3月已關閉常設展區，陸續撤下展品，包括法蘭西斯．培根（Francis Bacon）、芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）等畫作，以及杜象（MarcelDuchamp）的雕塑。

特展區則持續展出至今天，最後一檔是德國攝影藝術家提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）的回顧展。今天展覽結束後，展館將關閉5年，預計2030年重新迎賓。

館長勒朋（Laurent Le Bon）向法新社表示：「從地下室到頂樓，所有內部都將全面翻新；但會保留外部結構。」他說，第7層將打造寬闊的露台，供民眾俯瞰巴黎景致。

勒朋強調：「我們希望訪客屆時能再次感受到1977年剛開幕時那樣的震撼。」

估計翻修總預算為4.6億歐元，其中2.8億歐元將由法國政府補助。

勒朋表示：「其餘部分，1億歐元資金已經到位，我們有信心在未來5年內可再募到8000萬歐元。」他說沙烏地阿拉伯也投入了5000萬歐元資助。

