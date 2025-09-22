強颱樺加沙逼近呂宋島 菲律賓停班停課

強颱樺加沙挾帶狂風暴雨，菲律賓首當其衝，馬尼拉大都會區與多個省份已宣布停班停課。目前颱風正緩慢向西北移動，最終將與中國南方接觸，香港當局有考慮暫時關閉機場。

綜合法新社與路透社報導，菲律賓氣象局表示，樺加沙目前向西北移動，威力也逐漸增強，預計最快下午就會登陸人口稀少的巴丹群島（Batanes）或巴布延群島（Babuyan），行進路線將穿越呂宋（Luzon）海峽。

菲國氣象局表示，截至昨天晚上11時，樺加沙中心最大持續風速為每小時205公里，陣風高達每小時250公里。

菲律賓政府今天關閉馬尼拉大都會區及29個省份辦公室與學校。內政部部長芮慕拉（Jonvic Remulla）表示，地方官員必須立即將住戶自危險區域疏散。

氣象預報員警告，隨著颱風外圍襲擊呂宋島北部，菲律賓將出現大規模停電，同時會有走山與危險海況。目前菲律賓已有10多個國內航班取消，其中大部分是呂宋島航線，港口也暫停渡輪服務。

香港天文台昨天表示，自明天起香港天氣將「逐漸惡化」，強風巨浪的影響將與2018年強颱「山竹」相似。

樺加沙持續向中國南部沿海移動，預計將會襲擊香港。港府已要求居民作好準備，同時考慮關閉機場36小時，預計這將是多年來侵襲香港的最強颱風之一。