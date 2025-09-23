計程車人力不足！日本放寬引進外籍司機 逾百人上路考驗浮現

根據日媒FNN報導，日本面臨計程車司機長期短缺，政府自2024年將在留資格「特定技能」擴及計程車駕駛，放寬引進外籍司機。報導中有兩位分別為33歲與41歲的越南男性赴日挑戰，可見他們訓練與考照的全部過程。

新冠疫情後，日本計程車駕駛人力大幅流失，從2000年度逾40萬人，減至2023年度約24萬人。為彌補缺口，新制度要求外籍應考者需具日語檢定N3以上資格，先辦理外國駕照轉換（外免切換），再考取載客必備的兩種駕照，合格後可在日工作最長5年。東京「日之丸交通」等業者已大量錄用無就業限制的外籍司機，至今年7月底已有31國、173名司機在路上服務；多語優勢也讓服務外籍旅客時更順利。

但實務面挑戰不小。日本和越南相反，為右駕國家，像方向燈、雨刷撥桿左右也相反，加上日本重視「行人優先」，有許多細節對兩人來說都必須重新適應。駕訓班還引進AI教學車，透過偵測與路況資料即時語音糾正。現在兩人已克服萬難、進入神奈川「京濱交通」受訓。業者強調，擴招外籍司機之餘，法規、安全與服務訓練不會鬆綁，並將持續複訓。

值得注意的是，近期發生數起外籍駕駛肇事，引發社會關注。警察廳已宣布自2025年10月起嚴格執行外免切換制度，加強理解與遵循日本交通規則的門檻。此一制度如何在「缺工」與「安全」間拿捏得宜，實在是一個不小的考驗。