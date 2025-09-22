情侶遭3警勒索討錢！18歲女學生被捏胸兼威脅性交 3淫警落網

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
3名男警涉嫌在街上臨檢1對情侶時，要脅18女學生要跟他們性交。示意圖／AI生成

馬來西亞發生警員知法犯法的嚴重案件。3名男警涉嫌在街上臨檢1對情侶時，發現男生的手機有私人照片，警員聲稱相關照片構成「嚴重罪行」，當場勒索18歲女學生，要她選擇繳付1萬令吉（約21.2萬新台幣）或跟他們性交，一旦就範，警員會反過來付錢和贈送iPhone，否則便拘留其男友，其中1名男警甚至一度捏住女學生的左胸。受害女生最終沒有獻身，她和男友脫身後報警。警方經調查後拘捕3名淫警，初步相信有人涉及勒索和性脅迫。

3警臨檢情侶沒收身份證及手機

當地媒體於今年9月報導，吉隆坡副總警長拿督尤索夫交代案情指，案發於2025年9月17日凌晨1時許，3名涉案警員在冼都巴剎的1間小食檔附近臨檢1對情侶，即場沒收其身份證及手機，其中2名警員擅自翻閱男方手機內的私人照片。

當場要求與女學生性交

隨後1名警員將18歲女學生和男友分開，向女學生聲稱相關照片構成「嚴重罪行」，一旦罪成，最高罰款1萬令吉（約21.2萬新台幣）或監禁2年，要求她當場付足金額，但同時提出可以和他們多次性交去交換「解決」事件。警員要求女學生在翌日（9月18日）晚上跟他們過夜，若她願意，會反過來付錢，而且向她贈送1部iPhone；但如果拒絕配合，聲稱會拘留其男友，女學生更會被判入獄，斷送學業和人生前途。

受害人慘遭捏胸

警員要求受害人提供1個以化名登記的電話號碼，警告她不得將事件告知任何人，否則將會前往其宿舍或住所尋人。在凌晨1時至3時接近2小時的周旋過程中，其中1名警員一度捏住受害人的左胸，甚至相約翌日下午見面，才肯把其身份證歸還。

警方拘捕3名同袍

受害人拒絕警員的所有要求，離開後即日到冼都警區總部報案。警方經調查後，9月18日前往1間餐廳拘捕3名警員，將他們全部扣查。案件交由吉隆坡刑事調查局的性罪案、婦女與兒童調查組負責，正循《刑事法典》第384條文「勒索」及第354條「意圖侵犯他人貞節的攻擊或刑事武力」方向跟進。

