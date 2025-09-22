泰國N號房？大學生商場偷拍墜樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅
泰國N號房？泰國發生大學生被揭發偷拍畏罪跳樓身亡。21歲青年在商場扶手電梯上偷拍女路人裙底，女方大叫驚動保全前來，青年在手機及iPad被檢查期間，激動得從商場4樓墮下，當場爆頭重傷昏迷，送院後搶救不治。
事後警方搜查發現iPad內有當天偷拍受害女子影片，還有約9段在車站等公共場所偷拍女性影片，而死者墜樓前曾致電母親向她道歉及告別，並指是受到網上偷拍群組威脅才做出此事。由於受害女子驚嚇過度未正式報案，案件仍在處理中。
青年商場偷拍女學生裙底被揭發
綜合外媒報導，事發於9月13日晚上7時半，地點為暖武里府邦艾區Central Westgate商場。21歲死者為大學生，他尾隨女子在扶手扶梯上疑用iPad偷拍女方裙底，受害女子發現被偷拍，大聲呼叫，保全員趕到場制服男學生。
保全搜查期間跳樓亡
在保全檢查男學生的手機與iPad時，男子突然情緒失控，將背包及iPad從商場4樓丟出圍欄，然後自己墜樓，掉在一樓的美食廣場地下，當場重創昏迷，送醫搶救後不治。現場有不少顧客目擊男學生全下，嚇得驚呼走避。事後警方檢查死者iPad，發現除了當天偷拍受害女子的影片外，還有約9段在車站等公共場所偷拍其他女性影片。
死者向母稱受網上偷拍群組威脅
據當地媒體報導，死者母親指兒子平時品學兼優，他在墜樓前曾在電話中與她道歉及告別，承認有偷拍裙底，並指稱是受到私人網上群組威脅，逼他拍更多照片。受害女子因為驚魂未定而沒有報案。
事件正由警方調查，進一步檢驗相關檔案來源與時間，以查找死者是否涉及網上地下偷拍集團及遭勒索事件。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
文章授權轉載自《香港01》
