不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人在一整天的和平示威後和警方衝突，警方出動水龍鎮壓並逮捕至少七十二人。

法新社報導，菲律賓總統馬可仕在七月國情咨文中將這些所謂「幽靈基建工程」列為重點，加上數周來的致命洪災，菲律賓民眾對這些工程的憤怒情緒不斷高漲。馬可仕十五日表示，他「絲毫不責怪」民眾上街抗議，同時呼籲示威活動保持和平。為防萬一，軍方已進入紅色警戒。

五十六歲的左翼聯盟新愛國聯盟主席卡西諾說，該組織要求追回被盜公款，並讓涉案者入獄。他表示：「貪腐問題促使民眾走上街頭，表達憤怒，以期能向政府施壓，讓他們確實履行職責。」

約五萬人在馬尼拉的一處國家公園和乙沙大道沿線舉行和平反貪腐示威，此處曾是一九八六年菲國人民力量示威推翻老馬可仕政權的抗議現場。

法新社報導，示威過程原本相當和平，隨後卻出現一批多半蒙面的青年向警方投擲石塊、砸毀警局玻璃，並在通往總統府馬拉坎南宮的一座橋梁附近縱火焚燒一輛封鎖橋梁的卡車，導致衝突。警方出動水龍和催淚瓦斯，逮捕至少七十二人，包括廿名未成年人，並有卅九名員警受傷。

菲律賓防洪工程貪汙醜聞已引發國會兩院的人事變動。眾議院議長、同時也是馬可仕表弟的羅慕德斯，在調查展開之際已於本周稍早辭職。

本月稍早，一家建築公司業主指控近卅名眾議員及公共工程部官員收賄。菲國財政部估計，從二○二三年到二○二五年，菲國經濟因防洪工程弊案損失達一一八五億披索（約台幣六百卅億元）。