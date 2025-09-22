快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

聯合報／ 國際中心／綜合報導
大批民眾廿一日聚集在菲律賓馬尼拉「人民力量紀念碑」參加反貪腐示威。美聯社
大批民眾廿一日聚集在菲律賓馬尼拉「人民力量紀念碑」參加反貪腐示威。美聯社

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人在一整天的和平示威後和警方衝突，警方出動水龍鎮壓並逮捕至少七十二人。

法新社報導，菲律賓總統馬可仕在七月國情咨文中將這些所謂「幽靈基建工程」列為重點，加上數周來的致命洪災，菲律賓民眾對這些工程的憤怒情緒不斷高漲。馬可仕十五日表示，他「絲毫不責怪」民眾上街抗議，同時呼籲示威活動保持和平。為防萬一，軍方已進入紅色警戒。

五十六歲的左翼聯盟新愛國聯盟主席卡西諾說，該組織要求追回被盜公款，並讓涉案者入獄。他表示：「貪腐問題促使民眾走上街頭，表達憤怒，以期能向政府施壓，讓他們確實履行職責。」

約五萬人在馬尼拉的一處國家公園和乙沙大道沿線舉行和平反貪腐示威，此處曾是一九八六年菲國人民力量示威推翻老馬可仕政權的抗議現場。

法新社報導，示威過程原本相當和平，隨後卻出現一批多半蒙面的青年向警方投擲石塊、砸毀警局玻璃，並在通往總統府馬拉坎南宮的一座橋梁附近縱火焚燒一輛封鎖橋梁的卡車，導致衝突。警方出動水龍和催淚瓦斯，逮捕至少七十二人，包括廿名未成年人，並有卅九名員警受傷。

菲律賓防洪工程貪汙醜聞已引發國會兩院的人事變動。眾議院議長、同時也是馬可仕表弟的羅慕德斯，在調查展開之際已於本周稍早辭職。

本月稍早，一家建築公司業主指控近卅名眾議員及公共工程部官員收賄。菲國財政部估計，從二○二三年到二○二五年，菲國經濟因防洪工程弊案損失達一一八五億披索（約台幣六百卅億元）。

弊案 貪汙 醜聞 菲律賓 馬尼拉 馬可仕

延伸閱讀

樺加沙轉強颱 北捷嚴防納莉水淹車站重演

南海緊張情勢之際 中駐菲大使黃溪連將離任

菲律賓街頭反腐示威 陸學者：警惕菲利用台海問題轉移內部壓力

捲綠能弊案陳啓昱押11月求交保 檢方：有80餘位證人待詰問不能放

相關新聞

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題...

不滿防洪工程弊案 菲律賓5萬人上街

菲律賓防洪工程貪汙醜聞讓納稅人損失至少數十億美元，五萬名菲律賓民眾廿一日聚集在馬尼拉示威，表達他們的憤怒。一批蒙面年輕人...

心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

美國人類學者葛文（Michael Gurven）花了數十年走進玻利維亞亞馬遜叢林，跟著狩獵採集部落莫塞坦族（Mosete...

YouTube「長壽秘訣」影片竟是AI捏造！日媒踢爆6成是假 照做恐傷身

近來YouTube出現大量標榜名醫傳授長壽秘訣或心臟病治療等影片，吸引大批點閱。這些影片人物多半身穿白袍、自稱「大學醫院...

全球最受歡迎留學國家排名出爐！美下滑至第3 第1名是「這國」

加拿大媒體引述海外留學平台ApplyBoard最新調查報導，全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加...

星期人物／街頭鬥士變極右派旗手 羅賓森掀起倫敦風暴

英國極右領袖羅賓森憑藉其鮮明的行事風格與策略，成功吸引逾10萬人響應倫敦的反移民示威，重燃反伊斯蘭浪潮，再次引發關注。他從街頭抗議者崛起為國際知名人物，其政治參與歷程如創立英國防衛聯盟等，使他在極右翼圈層中具備獨特影響力。這場街頭風暴，是英國民族主義的怒吼，或是社會分裂的前兆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。