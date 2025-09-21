過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題，馬丘比丘作為世界奇蹟的公信力正面臨風險。

New7Wonders在一份聲明中表示，一切取決於秘魯的關鍵決策者，已向他們提交實施遺址戰略轉型計劃的建議。

聲明指：「這一認定意味著對遺址保護和負責任管理的共同承諾，以及實施國際保護和管理標準。」

當被問及馬丘比丘是否會失去其在名單上的位置，以及是否會有其他遺址取代它時，New7Wonders向美媒表示，現在討論這個過程將如何運作，或是否會發生還為時過早。

根據New7Wonders說法，近年來，馬丘比丘「各種挑戰日益嚴峻，需要優先關注：旅遊業的巨大壓力、服務和商品價格上漲、歷史遺產受損的風險、門票銷售中存在的違規行為、陸路交通困難以及管理和保護政策的局限性。此外，還有社會衝突、機構和旅遊公司之間缺乏協調以及遊客投訴頻傳等。」

文章授權轉載自《香港01》