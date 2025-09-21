快訊

強颱樺加沙陸警範圍擴大！暴風圈估明中午觸陸 北部等3地明慎防豪雨

加拿大總理卡尼社群發文 宣布承認巴勒斯坦國

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

聽新聞
0:00 / 0:00

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

香港01／ 撰文：洪怡霖
馬丘比丘位於秘魯海拔2350到2430公尺的山脊上，是印加帝國的一項主要地標。圖／美聯社
馬丘比丘位於秘魯海拔2350到2430公尺的山脊上，是印加帝國的一項主要地標。圖／美聯社

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題，馬丘比丘作為世界奇蹟的公信力正面臨風險。

New7Wonders在一份聲明中表示，一切取決於秘魯的關鍵決策者，已向他們提交實施遺址戰略轉型計劃的建議。

聲明指：「這一認定意味著對遺址保護和負責任管理的共同承諾，以及實施國際保護和管理標準。」

當被問及馬丘比丘是否會失去其在名單上的位置，以及是否會有其他遺址取代它時，New7Wonders向美媒表示，現在討論這個過程將如何運作，或是否會發生還為時過早。

根據New7Wonders說法，近年來，馬丘比丘「各種挑戰日益嚴峻，需要優先關注：旅遊業的巨大壓力、服務和商品價格上漲、歷史遺產受損的風險、門票銷售中存在的違規行為、陸路交通困難以及管理和保護政策的局限性。此外，還有社會衝突、機構和旅遊公司之間缺乏協調以及遊客投訴頻傳等。」

延伸閱讀：

「西夏陵」列入《世界遺產名錄》　大陸世界遺產總數突破60

三男翻欄擅闖漢長城遺址！負責人：未造成損壞 只能口頭警告

文章授權轉載自《香港01》

秘魯 遺址 觀光 景點 世界遺產

延伸閱讀

FT：中國大陸醞釀「陸版星際之門」 挑戰美國AI霸主地位

心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

預購量年增66%！俄羅斯開賣iPhone 17 經銷商：忠實果粉絕不換他牌

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

相關新聞

過度旅遊等因素影響 馬丘比丘「世界新七大奇蹟」地位恐被動搖

秘魯著名景點馬丘比丘（Machu Picchu）2007年被封為「世界新七大奇蹟」後，負責「世界新七大奇蹟」的New7Wonders上周一（9月15日）表示，由於過度旅遊、保護政策有限和社會衝突等問題...

心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

美國人類學者葛文（Michael Gurven）花了數十年走進玻利維亞亞馬遜叢林，跟著狩獵採集部落莫塞坦族（Mosete...

YouTube「長壽秘訣」影片竟是AI捏造！日媒踢爆6成是假 照做恐傷身

近來YouTube出現大量標榜名醫傳授長壽秘訣或心臟病治療等影片，吸引大批點閱。這些影片人物多半身穿白袍、自稱「大學醫院...

全球最受歡迎留學國家排名出爐！美下滑至第3 第1名是「這國」

加拿大媒體引述海外留學平台ApplyBoard最新調查報導，全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加...

星期人物／街頭鬥士變極右派旗手 羅賓森掀起倫敦風暴

英國極右領袖羅賓森憑藉其鮮明的行事風格與策略，成功吸引逾10萬人響應倫敦的反移民示威，重燃反伊斯蘭浪潮，再次引發關注。他從街頭抗議者崛起為國際知名人物，其政治參與歷程如創立英國防衛聯盟等，使他在極右翼圈層中具備獨特影響力。這場街頭風暴，是英國民族主義的怒吼，或是社會分裂的前兆？

俄舉行國際歌唱大賽越南奪冠！美代表臨時退賽「原因曝光」

俄羅斯主辦的「國際歌唱大賽」（Intervision）今晨揭曉結果，越南選手摘下冠軍。主辦單位表示，原本代表美國參賽的澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。