跨性別選美泰國登場 台灣佳麗服裝展現宮廟陣頭元素

號稱全球最大的跨性別選美比賽昨天在泰國登場，台灣佳麗鄭宥筠作為參賽者之一，其服裝以陣頭「官將首」為主題，展現台灣特有的宮廟文化。鄭宥筠表示，服裝是親手縫製，精緻程度讓評審和他國佳麗印象深刻。

跨性別選美大賽20日在泰國巴達雅登場，美國佳麗莫內（Midori Monét）成為2025國際皇后小姐（MissInternational Queen），第2名和第3名佳麗分別來自古巴和越南。

參賽者之一、台灣佳麗鄭宥筠（Tiffany Queen）是首次參加國際皇后小姐選美比賽。

她表示，雖比賽未獲名次，但長達2週的賽期讓她收穫良多。主辦單位安排了多樣活動，包括赴清邁拍攝與文化交流、參訪贊助商等，這些過程都是很美好體驗。

鄭宥筠此次比賽所穿國服是以台灣宮廟陣頭「官將首」為主題所設計，靈感來自台灣廟會將軍，服裝元素包括彩繪面具及象徵權威和正義的三叉戟，希望藉此將台灣民間文化推向國際舞台。

她提及，代表台灣的服裝是她與團隊一針一線，花了1個多月才縫製完成，過程中還多次拜訪宮廟以了解相關知識，她補充說，宮廟人員非常熱心，甚至還出借三叉戟供她參賽使用。

鄭宥筠告訴中央社，參加國際皇后小姐選美比賽是她從小的夢想，在30歲這年，能踏上這個舞台對她而言格外有意義，也非常開心。

隨行彩妝師陳韋翔則表示，主辦單位和各國佳麗對台灣佳麗的服裝和團隊感到印象深刻，因此得到許多讚美。他說：「我敢說台灣團隊人緣特別好，特別是Tiffany和各國佳麗相處融洽，因為她帶了許多正面能量。」

國際皇后小姐選美比賽已連續舉行了19年，每次比賽都吸引來自世界各地跨性別人士齊聚，也讓跨性別族群更能受到社會接納。

泰國在世界上以包容LGBT人士（男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者）著稱，去年成為亞洲第3個同性婚姻合法化的國家。