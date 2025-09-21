快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
居住在玻利維亞亞馬遜雨林深處的提斯曼族人依循傳統方式，過著自給自足的生活。圖／美聯社
居住在玻利維亞亞馬遜雨林深處的提斯曼族人依循傳統方式，過著自給自足的生活。圖／美聯社

美國人類學者葛文（Michael Gurven）花了數十年走進玻利維亞亞馬遜叢林，跟著狩獵採集部落莫塞坦族（Moseten ）和提斯曼族（Tsimane）一同生活。他驚訝發現，在物資匱乏的環境裡，部落居民卻鮮少罹患心臟病失智症。他進而把族人的日常習慣歸納為4大長壽秘訣，提供現代人作為健康借鏡。

商業內幕報導，葛文花了數十年深入玻利維亞叢林，與遵循傳統生活的莫斯特恩人和提斯曼人共同生活。他觀察到，這些自給自足生活的部落居民，雖然物質條件有限，卻普遍保持驚人的健康狀態，罹患心臟病和失智症等慢性疾病的機率出奇地低。

葛文發現，部落生活的第一個關鍵是社群連結。不同世代共同打獵、捕魚、育兒，長者在其中扮演重要角色。他說，這提醒現代社會別忽視中老年人的價值，也讓他自己再忙也會抽空參與社交。

第二個祕訣是持續學習與傳承。部落長者長期投入傳統文化與技能分享，從狩獵、耕作到講故事都需要數十年才能熟練，而這也是人類與靈長類最大的差異，黑猩猩很快就能自立，但也更早衰老。

葛文表示：「人類能活到70歲以上，本身就是一種演化策略，因為要等到成年後期才真正展現生產力。」

在飲食上，提斯曼族的餐桌與現代流行的「原始人飲食」（Paleo diet）截然不同，以米、玉米、地瓜、芭蕉為主席，搭配水果、堅果、魚和野味。重點不是複製菜單，而是學會少吃空熱量食物，多選完整天然食材。葛文自己也實行「少鹽、適量、不喝汽水」的原則。

至於運動，許多人以為祖先個個像鐵人三項選手，但事實並非如此。提斯曼人每天自然走到1萬7000步，靠的是輕中度的採集與耕作，而非高強度訓練；相比之下，美國人平均只有5000步。

葛文提醒，活動量不必很誇張，任何程度的運動都有幫助，重要的是別被健身房的壓力嚇退。他自己則盡量選擇步行、健行，並把運動當作社交活動，讓習慣能長久維持。

從社群、學習到飲食與運動，這些習慣不是流行健康風潮，而是人類演化的智慧。葛文相信，只要善加應用，現代人同樣能走向長壽之道。

養生 失智症 心臟病

延伸閱讀

奇美醫院趣推失智預防 聯手廟宇創「護腦聰明籤」

一次次告別學習放手與接納 中壢天晟醫院攜手社區打造失智友善網絡

靠友善天使揪出逾萬失智者 醫師建議預防失智：這三點最重要

知名主持人透露母親確診失智 房間貼孫子名字防忘記

相關新聞

心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

美國人類學者葛文（Michael Gurven）花了數十年走進玻利維亞亞馬遜叢林，跟著狩獵採集部落莫塞坦族（Mosete...

YouTube「長壽秘訣」影片竟是AI捏造！日媒踢爆6成是假 照做恐傷身

近來YouTube出現大量標榜名醫傳授長壽秘訣或心臟病治療等影片，吸引大批點閱。這些影片人物多半身穿白袍、自稱「大學醫院...

全球最受歡迎留學國家排名出爐！美下滑至第3 第1名是「這國」

加拿大媒體引述海外留學平台ApplyBoard最新調查報導，全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加...

星期人物／街頭鬥士變極右派旗手 羅賓森掀起倫敦風暴

英國極右領袖羅賓森憑藉其鮮明的行事風格與策略，成功吸引逾10萬人響應倫敦的反移民示威，重燃反伊斯蘭浪潮，再次引發關注。他從街頭抗議者崛起為國際知名人物，其政治參與歷程如創立英國防衛聯盟等，使他在極右翼圈層中具備獨特影響力。這場街頭風暴，是英國民族主義的怒吼，或是社會分裂的前兆？

俄舉行國際歌唱大賽越南奪冠！美代表臨時退賽「原因曝光」

俄羅斯主辦的「國際歌唱大賽」（Intervision）今晨揭曉結果，越南選手摘下冠軍。主辦單位表示，原本代表美國參賽的澳...

系統供應商遭網攻…歐洲3座主要機場航班大亂 業者回應了

由於柯林斯航太（Collins Aerospace）供應的機場軟體遭網攻，影響布魯塞爾、倫敦和柏林機場的自動報到與行李托...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。