心臟病、失智症機率出奇低 玻利維亞傳統部落「4大長壽秘訣」曝光

美國人類學者葛文（Michael Gurven）花了數十年走進玻利維亞亞馬遜叢林，跟著狩獵採集部落莫塞坦族（Moseten ）和提斯曼族（Tsimane）一同生活。他驚訝發現，在物資匱乏的環境裡，部落居民卻鮮少罹患心臟病或失智症。他進而把族人的日常習慣歸納為4大長壽秘訣，提供現代人作為健康借鏡。

商業內幕報導，葛文花了數十年深入玻利維亞叢林，與遵循傳統生活的莫斯特恩人和提斯曼人共同生活。他觀察到，這些自給自足生活的部落居民，雖然物質條件有限，卻普遍保持驚人的健康狀態，罹患心臟病和失智症等慢性疾病的機率出奇地低。

葛文發現，部落生活的第一個關鍵是社群連結。不同世代共同打獵、捕魚、育兒，長者在其中扮演重要角色。他說，這提醒現代社會別忽視中老年人的價值，也讓他自己再忙也會抽空參與社交。

第二個祕訣是持續學習與傳承。部落長者長期投入傳統文化與技能分享，從狩獵、耕作到講故事都需要數十年才能熟練，而這也是人類與靈長類最大的差異，黑猩猩很快就能自立，但也更早衰老。

葛文表示：「人類能活到70歲以上，本身就是一種演化策略，因為要等到成年後期才真正展現生產力。」

在飲食上，提斯曼族的餐桌與現代流行的「原始人飲食」（Paleo diet）截然不同，以米、玉米、地瓜、芭蕉為主席，搭配水果、堅果、魚和野味。重點不是複製菜單，而是學會少吃空熱量食物，多選完整天然食材。葛文自己也實行「少鹽、適量、不喝汽水」的原則。

至於運動，許多人以為祖先個個像鐵人三項選手，但事實並非如此。提斯曼人每天自然走到1萬7000步，靠的是輕中度的採集與耕作，而非高強度訓練；相比之下，美國人平均只有5000步。

葛文提醒，活動量不必很誇張，任何程度的運動都有幫助，重要的是別被健身房的壓力嚇退。他自己則盡量選擇步行、健行，並把運動當作社交活動，讓習慣能長久維持。

從社群、學習到飲食與運動，這些習慣不是流行健康風潮，而是人類演化的智慧。葛文相信，只要善加應用，現代人同樣能走向長壽之道。