全球最受歡迎留學國家排名出爐！美下滑至第3 第1名是「這國」

中央社／ 多倫多20日專電
全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加拿大排名回升至第2名，第1名是英國。圖為英國牛津大學校園。 路透
全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加拿大排名回升至第2名，第1名是英國。圖為英國牛津大學校園。 路透

加拿大媒體引述海外留學平台ApplyBoard最新調查報導，全球前6大最受歡迎留學國家順位洗牌，美國排名下滑至第3名，加拿大排名回升至第2名，第1名是英國

協助學生申請海外留學的全球線上平台ApplyBoard自2023年起，每半年進行1次留學生心儀國度調查。400名參與秋季調查的全球招生專業人士回應顯示，對留學生來說，當前吸引力最大的國度前6名分別是：英國（82%）、加拿大（74%）、美國（67%）、澳洲（66%）、德國（60%）、愛爾蘭（50%）。

若詢問各該國的「開放、安全、歡迎」程度，美國排名下滑至前6國之末，排名為：英國（86.9%）、加拿大（84.3%）、澳洲（81.8%）、德國（80%）、愛爾蘭（74.4%）、美國（50%）。

多倫多星報（Toronto Star）報導，ApplyBoard於18日公布的秋季調查顯示，在「開放、安全、歡迎」程度方面，加拿大排名從春季調查時的第4位，升至第2位，僅次於英國。美國受到川普政府飄忽不定的移民政策影響，在這方面排名持續下滑。

過去2年，加拿大一直是ApplyBoard調查最具吸引力留學國度第1名；但受到加拿大全面革新國際教育計畫、限制核發留學生簽證數量、對畢業後工作許可設限等政策影響，加拿大在2025年春季調查的名次下滑，但秋季調查名次再次回升。ApplyBoard根據政府數據預測，加拿大2025年新批准的留學許可證數量，將比去年下降50%。

ApplyBoard報告指出，學生考量去哪裡留學的主要因素包括：學習成本（91.4%）、畢業後工作機會（87.8%）、生活成本（76.7%）、學習期間就業機會（74.6%）及留學目的地對國際學生的歡迎程度（48.6%）。

總體而言，參與秋季調查的招生人員有47%表示，人們對國際教育的興趣增加。報告指出，「越來越多招生專業人士表示，學生需求逐年增強；情況令人鼓舞。」

ApplyBoard是加拿大教育科技公司，成立於2015年，為國際學生提供留學申請的平台，自2023年起每半年進行1次留學生心儀國度調查，評估各國政府政策對國際學生意向、人數、動機及目的地選擇的影響。

英國 美國 加拿大

