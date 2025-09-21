俄舉行國際歌唱大賽越南奪冠！美代表臨時退賽「原因曝光」

快訊

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
國際歌唱大賽最終評選來自越南的德福（Duc Phuc）表現最佳。 法新社
國際歌唱大賽最終評選來自越南的德福（Duc Phuc）表現最佳。 法新社

俄羅斯主辦的「國際歌唱大賽」（Intervision）今晨揭曉結果，越南選手摘下冠軍。主辦單位表示，原本代表美國參賽的澳洲籍歌手，因「遭受政治壓力」在最後一刻退出比賽。

綜合路透社和法新社報導，俄羅斯因全面入侵烏克蘭而被逐出「歐洲歌唱大賽」（Eurovision），隨後宣布恢復舉辦蘇聯時期的「國際歌唱大賽」。本屆大賽以「傳統家庭價值觀」為主題，吸引來自中國、印度、巴西等23國歌手角逐3000萬盧布（約合新台幣1086萬元）的總獎金。

由各參賽國專業人士組成的評審團，最終評選來自越南的德福（Duc Phuc）表現最佳，而來自吉爾吉斯與卡達的歌手分居2、3名。各國參賽者以母語演唱歌曲。

作為主辦國，俄國參賽者「夏曼」（Shaman）請求評審團不將其表演列入評分。

主辦單位原安排的參賽國還包括冷戰時期的宿敵美國。不過，代表美國的澳洲出生歌手「瓦希」（Vassy）因「遭澳洲政府施加史無前例的政治壓力」臨時退賽。澳洲方面暫無回應。

沒有來自歐洲聯盟國家的藝人參賽。

「國際歌唱大賽」最初於1965年在布拉格（Prague）舉辦，1968年捷克斯洛伐克爆發「布拉格之春」反蘇聯運動後停辦。1970年代，這場大賽在波蘭恢復舉辦，並在多個前共產主義陣營國家巡迴舉行。

和歐洲歌唱大賽另一差異在於，國際歌唱大賽沒有觀眾投票，完全由國際評審團決定勝負。

本屆賽事結束後，主辦單位同時宣布，下一屆將於2026年在沙烏地阿拉伯舉行。

澳洲 美國 俄羅斯

