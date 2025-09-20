同月內第3人…厄瓜多又有足球員遭槍擊斃命 犯罪動機未公布

厄瓜多足球員龔薩雷茲昨天遭槍殺，根據警方指出，他是這個南美國家自從9月以來第3位遭到殺害的運動員。

法新社報導，當局指出，31歲的龔薩雷茲（Jonathan Gonzalez）在厄瓜多西北部毗鄰哥倫比亞、販毒黑幫猖獗的艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）一處民宅內遇襲，身中數槍不治。

警方沒有公布這起命案的犯罪動機。另有一名身分沒有公開的受害者於送醫途中傷重死亡。

厄瓜多位處兩大古柯鹼生產國哥倫比亞與秘魯之間，已成為全球7成古柯鹼出口的中轉地。隨著幫派勢力滲入，該國謀殺率從2018年的每10萬人口中有6人激增至2023年的47人，創新高，去年則略降至38人。

本月10日，乙級球隊Exapromo Costa FC的球員瓦倫西亞（Maicol Valencia）和葉培茲（Leandro Yepez），在西南部沿海城市曼塔（Manta）遭遇武裝襲擊。瓦倫西亞當場身亡，葉培茲則於兩天後傷重不治。球團表示，兩名球員並非原本的槍擊目標。

這次遇害的龔薩雷茲效力於乙級球隊22 de JulioFC，生前曾在巴拉圭和墨西哥踢球。

