手機失竊小心帳戶遭掏空！加密幣2大特性釀搶案暴增 警方教1招自保

以往，遺失智慧手機令人扼腕，主要因為失去珍貴的照片。如今照片都存在雲端，問題是手機內存有大量個人資料，竊賊若能解鎖，有如挖到金礦。近來倫敦等地手機搶劫案暴增，許多都與加密幣盜竊有關。

現代人隨身攜帶手機，一旦手機落入歹徒手中，可能讀取電郵和文件，也可能重設密碼並輕鬆通過二步驟認證。歹徒若瞄見你如何解鎖手機，也許已窺知你的密碼。歹徒也可能掌握你的護照資料（誰教你把圖檔存在相片App裡），所以能回答大多數的安全問題。

之前，手機失竊時，失主可能擔心網路銀行存款遭盜領。但隨著加密幣大受歡迎，價值又迭創新高，與加密幣相關的搶案已大增，加密幣成為吸引歹徒下手的最新資產，常隨手機失竊而遭盜領。

兩大特性使盜賊鎖定加密幣

金融時報報導，加密幣交易具不可逆性，而且經手的是新的金融業者，這兩大特性讓追蹤加密幣盜賊超出傳統執法系統的能力。

最戲劇化的加密幣竊案是綁架，意圖勒贖或逼迫受害者轉帳加密幣。法國就發生數起加密幣持有人遭綁架事件，1月時某受害人還被剁手指。

倫敦警察廳表示，許多歹徒當街搶劫人的iPhone。2024的調查顯示，在英國，18歲至34歲的年輕人中，每四人就有一人持有加密幣，男性持有代幣的機率是女性的三倍。

名叫柯塔克的受害人說，某晚步行回家路上，幾名男子走近他，奪走他的手機。事後，他發現竊賊「沒碰我的銀行帳戶，直攻加密幣帳戶」。柯塔克試著透過友人手機關閉自己的iPhone，卻忘了Apple ID密碼。結果，他存在Coinbase和Binance帳戶裡的加密幣被盜領一空，損失價值近1萬英鎊。

警方建議的自保方式

倫敦警察廳建議保護自己的App：在「設定」中開啟「遭竊裝置防護」或「防盜」保護；不同的App都分別採用強大的密碼；滑手機時，慎防別人偷窺；區塊鏈分析公司TRM Labs設有一座資料庫（chainabuse.com），讓民眾能通報加密幣失竊，然後加上警示標註，以防加密資產遭兌領。

今年42歲的戴波里托也是在街上遭人搶走iPhone，歹徒隨即驅車逃逸，短短數小時後，他的加密幣錢包遭掏空，損失價值近4萬英鎊的資產。

戴波里後來採取一連串安全措施，包括存取任何App，都必須使用Face ID解鎖才能登入。（但其實這也未必能提供完美的防護，2023年就有罪犯給某個Coinbase用戶下毒，然後脅迫受害者以Face ID解鎖手機。）

戴波里說：「我開始領悟，便利與常理判斷只是一線之隔。真的有必要把一切都存在手機上嗎？」