系統商遭網攻！倫敦布魯塞爾柏林機場全淪陷 多架航班延誤、取消

中央社／ 布魯塞爾20日綜合外電報導
由於1家提供搭機報到和登機系統服務的業者遭到網路攻擊，導致英國首都倫敦、德國首都柏林和比利時首都布魯塞爾的機場今天營運受到影響，多架航班延誤或取消。 路透社
路透社報導，布魯塞爾機場（Brussels Airport）在官方網站發布聲明表示，這起網攻導致自動化系統無法運作，只能以人工方式辦理報到和登機手續。

機場指出，「這使得航班時刻表受到重大衝擊，很遺憾將造成班機延誤或取消。服務提供商正在積極進行處理，希望盡快解決問題」。

倫敦的希斯羅機場（Heathrow）也提醒旅客，由於1家第3方供應商發生「技術問題」，導致航班可能受到延誤。

柏林機場（Berlin Airport）則在官網公告：「由於1家營運遍及歐洲的系統供應商出現技術問題，導致辦理報到的等候時間較長。我們正在努力迅速解決問題。」

受到影響的機場建議原訂今天搭機的旅客，在前往機場前先與航空公司確認航班狀況。

