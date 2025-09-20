印尼勒沃托比火山再噴發！火山灰柱衝數千公尺高空 機場暫停航班起降
印尼東部一座火山近日多次噴發，火山灰柱衝上數千公尺高的空中。當局昨晚將警戒提升至最高等級，當地一座機場今天暫停航班起降。
法新社報導，位在佛羅雷斯島（Flores Island）上的這座雙峰火山，其中海拔1584公尺高的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki），自當地時間昨晚開始連續多次噴發。火山監測機構在聲明中表示，昨晚10時46分的最大一次噴發使得火山物質衝到火山口上方6000公尺高空。
今天上午繼續有火山活動，監測機構記錄到多次噴發，其中一次灰柱上衝達2500公尺。
監測機構昨晚將對這座火山的警戒提升至4級火山警戒級別的最高一級，之後發生這波噴發發。
印尼地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）提醒居民和觀光客應遠離火山口至少6公里，表示火山灰可能影響機場運作。
他在聲明中說：「勒沃托比火山男峰噴發的火山灰若擴散到機場和航道，恐影響機場正常運作與航班起降。」
因應這波噴發，位在佛羅雷斯島墨梅爾鎮（Maumer）的國內機場已暫停營運。
