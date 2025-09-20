印尼勒沃托比火山再噴發！火山灰柱衝數千公尺高空 機場暫停航班起降

快訊

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導
圖為印尼勒沃托比火山男峰今年8月大規模噴發。（美聯社）
圖為印尼勒沃托比火山男峰今年8月大規模噴發。（美聯社）

印尼東部一座火山近日多次噴發，火山灰柱衝上數千公尺高的空中。當局昨晚將警戒提升至最高等級，當地一座機場今天暫停航班起降。

法新社報導，位在佛羅雷斯島（Flores Island）上的這座雙峰火山，其中海拔1584公尺高的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki），自當地時間昨晚開始連續多次噴發。火山監測機構在聲明中表示，昨晚10時46分的最大一次噴發使得火山物質衝到火山口上方6000公尺高空。

今天上午繼續有火山活動，監測機構記錄到多次噴發，其中一次灰柱上衝達2500公尺。

監測機構昨晚將對這座火山的警戒提升至4級火山警戒級別的最高一級，之後發生這波噴發發。

印尼地質機構負責人穆罕默德（Muhammad Wafid）提醒居民和觀光客應遠離火山口至少6公里，表示火山灰可能影響機場運作。

他在聲明中說：「勒沃托比火山男峰噴發的火山灰若擴散到機場和航道，恐影響機場正常運作與航班起降。」

因應這波噴發，位在佛羅雷斯島墨梅爾鎮（Maumer）的國內機場已暫停營運。

機場 印尼 航班 火山爆發

系統商遭網攻！倫敦布魯塞爾柏林機場全淪陷 多架航班延誤、取消

由於1家提供搭機報到和登機系統服務的業者遭到網路攻擊，導致英國首都倫敦、德國首都柏林和比利時首都布魯塞爾的機場今天營運受...

日本首例！50歲全盲帕運泳將任體育廳長 10月上任

日本文部科學省（教育部）19日宣布，日本帕拉林匹克委員會（JPC）現任主席、帕運男子游泳金牌得主河合純一，將擔任體育廳長...

七旬翁駕車失控！逆向暴衝「一半車身嵌入餐廳」 奪命現場畫面曝

馬來西亞發生離奇奪命交通意外。有私家車在清晨時份撞入路邊1間餐廳，幸餐廳當時未營業而無人受傷，但司機卻重傷當場死亡，現場照片拍到肇事車輛的車頭幾乎完全嵌入餐廳內部。

以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。根據外媒報導，美國心理健康平台LifeStance調查，高達83%的美國人因通膨、物價與經濟衰退擔憂而感受到更大財務壓力。

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

