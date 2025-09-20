澳洲目標2035減碳排62%到70% 環團批力道不足

快訊

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲本週宣布2035年溫室氣體排放目標，設定在較2005年水準減少62%至70%，低於外界預期，招致環保團體批評。

路透社報導，聯合國要求各國在本月底前提交氣候行動計畫，即「國家自定貢獻」（NationallyDetermined Contributions, NDCs），以便在巴西11月舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）前評估各國行動。

澳洲是全球人均碳排量最高的國家之一，主要是因為澳洲資源產業大量開採煤炭與天然氣。

澳洲財政部起初根據獨立機構「氣候變遷局」（Climate Change Authority）建議，模擬減碳幅度為65%至75%。

不過澳洲政府本月18日公布的實際目標低於這個範圍，同時宣布將撥款50億澳元（約新台幣1000億元）協助工業設施脫碳。

澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）當天在記者會上表示，下修目標比較實際可行。

他說：「目標必須兼顧兩方面，一是具有企圖心，二是切實可行。目標設定超過70%根本無法實現。」他還說：「我們選擇了最具企圖心又能實現的程度。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「我們不是最大汙染國，也不是最大經濟體，但我們對氣候變遷採取行動的承諾很重要。這不僅攸關鄰國與我國經濟，更關乎我們要交付給下一代的國家樣貌。」

然而澳洲政府下修減碳目標引發環保團體強烈批評，認為缺乏雄心且優先考慮產業，忽略太平洋地區易受氣候變遷影響的群體。

綠色和平澳洲太平洋分部（GPAP）太平洋區負責人古登（Shiva Gounden）表示，艾班尼斯政府的新氣候計畫，等於是侮辱太平洋和澳洲地區面臨氣候危機衝擊的群體，「政府今天選擇了維護煤炭與天然氣利益，而不是太平洋及澳洲居民的安危」。

世界自然基金會澳洲分會（WWF-Australia）執行長歐高曼（Dermot O’Gorman）也表示，上述目標「遠低於科學要求的水準」，令人憂心。

