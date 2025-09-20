快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

AI與英語當道 瑞士小學國語教育面臨轉折點

中央社／ 蘇黎世20日專電
孩子從小學習雙語或三語在瑞士是常態，多語多文化的瑞士如何持續以語言凝聚國家認同是近年的教育焦點。中央社
孩子從小學習雙語或三語在瑞士是常態，多語多文化的瑞士如何持續以語言凝聚國家認同是近年的教育焦點。中央社

多語多文化的瑞士，小學教育從來就重視第二國語學習。國民從小接觸另一個國語，屬於凝聚國家意識的重要教育內容。近年來，英語在瑞士社會越來越強勢，加上小學生法語學習成效不彰，情況引發關注。

今年瑞士德語區的外阿彭策爾州（AppenzellAusserrhoden）在三月率先廢除小學法語課，九月初蘇黎世州與今聖加侖州（St. Gallen）也跟進。尤其蘇黎世州是瑞士人口最多的地區，刪除小學法語課成為全國政治激辯的導火線。

瑞士的德語人口佔62%是絕對多數，法語人口佔28%，義大利語佔8%。對法義兩語區的人民來說，學德語更容易找到工作，有助於未來職涯發展。然而對德語區的人民來說，另外兩個語言則無相同的誘因。

學習法語對瑞士德語區的孩子來說，並不浪漫。根據近幾年的研究，德語區瑞士學生在法語學習上的表現多數不理想。尤其閱讀與聽力方面，在完成國中義務教育後，只有略過半數的學生達到課綱設定的最低成績標準。

受訪的小學教師阿克曼（Maria Ackermann）表示，減少了法語課的時數，其他的時間可以加強德語和數學，並無不好。尤其今日AI進步飛快，許多翻譯工具已讓語言隔閡減少。此外，蘇黎世的外來人口越來越多，家裡不說德文的家庭即將成為多數，許多孩子需要加強標準德語的時數。

受訪的小學生布赫（Jana Buecher）表示，英文相對比較容易，很多受歡迎的社交媒體的內容都是英文，英文多學一點更有用。不過，我們也知道瑞士的多語言是我們的特色，繼續學法文對國家很重要。

日內瓦大學德國文學教授Daniel Elmiger多次對瑞士媒體表示，現在小學生的父母是瑞士新一代的家長，雖然仍普遍認同瑞士的多語文化，但在實際生活的實踐中卻是以英語和其他語區的人交流為多。若德語區官方再進一步刪除小學法語課綱，轉向英文為重，將對國家未來發生重大影響。現階段應該改革的是法語的教學法，並加強各個語區學子間的交流，而非刪除小學法語課程。

瑞士的小學教育各州有自主權，在1990年代以前，在小學就學習第二國語是全民共識。1990年代後，在全球經濟發展之下，英語也逐漸進入瑞士小學教育課綱。

聯邦政府對於部分州取消小學法語課的做法表達憂慮，為確保人民持續認同國家語言的重要性，並維持各語區的交流，委託聯邦內政部（EDI）起草法案，要求各州繼續在小學教授第二國語。最低限度，至少要在小學到國中結束前，必須教授第二國語。

瑞士 小學生 國家語言

延伸閱讀

「嗨！營業中」金鐘落榜！11月重磅回歸 加入氣質女神賴雅妍

瑞士收藏家一口氣釋出42台經典超跑 拍賣總價值高達新台幣20億

諷川普39%關稅 瑞士Swatch「3」、「9」互換限量表賣到缺貨

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

相關新聞

七旬翁駕車失控！逆向暴衝「一半車身嵌入餐廳」 奪命現場畫面曝

馬來西亞發生離奇奪命交通意外。有私家車在清晨時份撞入路邊1間餐廳，幸餐廳當時未營業而無人受傷，但司機卻重傷當場死亡，現場照片拍到肇事車輛的車頭幾乎完全嵌入餐廳內部。

以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。根據外媒報導，美國心理健康平台LifeStance調查，高達83%的美國人因通膨、物價與經濟衰退擔憂而感受到更大財務壓力。

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

南韓首爾市政府主打「通勤新選項」的漢江水上巴士，18日正式投入營運，沒想到首日就傳出廁所異常，乘客抱怨「屎水外流」，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全面封閉，讓首日體驗蒙上陰影。

教會改革喊卡 教宗首度接受專訪：同婚、女執事教義不變

美國出生的教宗良14世18日在他的首次專訪中表示，不會改變教會關於同志婚姻及女性執事的核心教義。

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。