AI與英語當道 瑞士小學國語教育面臨轉折點

多語多文化的瑞士，小學教育從來就重視第二國語學習。國民從小接觸另一個國語，屬於凝聚國家意識的重要教育內容。近年來，英語在瑞士社會越來越強勢，加上小學生法語學習成效不彰，情況引發關注。

今年瑞士德語區的外阿彭策爾州（AppenzellAusserrhoden）在三月率先廢除小學法語課，九月初蘇黎世州與今聖加侖州（St. Gallen）也跟進。尤其蘇黎世州是瑞士人口最多的地區，刪除小學法語課成為全國政治激辯的導火線。

瑞士的德語人口佔62%是絕對多數，法語人口佔28%，義大利語佔8%。對法義兩語區的人民來說，學德語更容易找到工作，有助於未來職涯發展。然而對德語區的人民來說，另外兩個語言則無相同的誘因。

學習法語對瑞士德語區的孩子來說，並不浪漫。根據近幾年的研究，德語區瑞士學生在法語學習上的表現多數不理想。尤其閱讀與聽力方面，在完成國中義務教育後，只有略過半數的學生達到課綱設定的最低成績標準。

受訪的小學教師阿克曼（Maria Ackermann）表示，減少了法語課的時數，其他的時間可以加強德語和數學，並無不好。尤其今日AI進步飛快，許多翻譯工具已讓語言隔閡減少。此外，蘇黎世的外來人口越來越多，家裡不說德文的家庭即將成為多數，許多孩子需要加強標準德語的時數。

受訪的小學生布赫（Jana Buecher）表示，英文相對比較容易，很多受歡迎的社交媒體的內容都是英文，英文多學一點更有用。不過，我們也知道瑞士的多語言是我們的特色，繼續學法文對國家很重要。

日內瓦大學德國文學教授Daniel Elmiger多次對瑞士媒體表示，現在小學生的父母是瑞士新一代的家長，雖然仍普遍認同瑞士的多語文化，但在實際生活的實踐中卻是以英語和其他語區的人交流為多。若德語區官方再進一步刪除小學法語課綱，轉向英文為重，將對國家未來發生重大影響。現階段應該改革的是法語的教學法，並加強各個語區學子間的交流，而非刪除小學法語課程。

瑞士的小學教育各州有自主權，在1990年代以前，在小學就學習第二國語是全民共識。1990年代後，在全球經濟發展之下，英語也逐漸進入瑞士小學教育課綱。

聯邦政府對於部分州取消小學法語課的做法表達憂慮，為確保人民持續認同國家語言的重要性，並維持各語區的交流，委託聯邦內政部（EDI）起草法案，要求各州繼續在小學教授第二國語。最低限度，至少要在小學到國中結束前，必須教授第二國語。