快訊

世界第一人！馬斯克淨資產據報突破15兆大關

別再用了！Office 2016、2019將全面終止支援 微軟喊話企業「速速升級」

樺加沙恐達強颱下限！挑戰今年「風王」 他估921海陸警齊發

七旬翁駕車失控！逆向暴衝「一半車身嵌入餐廳」 奪命現場畫面曝

香港01／ 撰文／李納德
黃色私家車整輛破鐵門撞入餐廳的廚房位置，車頭幾乎完全嵌入店鋪內部。（網上圖片）
黃色私家車整輛破鐵門撞入餐廳的廚房位置，車頭幾乎完全嵌入店鋪內部。（網上圖片）

馬來西亞發生離奇奪命交通意外。有私家車在清晨時份撞入路邊1間餐廳，幸餐廳當時未營業而無人受傷，但司機卻重傷當場死亡，現場照片拍到肇事車輛的車頭幾乎完全嵌入餐廳內部。警方指，涉事司機為七旬華裔男子，他駕駛的私家車突失控闖逆向車道，再撞破鐵門衝入餐廳內部，救護員趕到時證實司機當場死亡，呼籲目擊民眾提供線索，而司機遺體事後送往醫院驗屍。

車頭嵌入店鋪內部

馬來西亞傳媒報導，事發於本月16日清晨約6時，1輛私家車撞入瑪琳再也路（Jalan Merdeka）1個加油站旁的路邊食檔。現場圖片顯示，黃色私家車整輛破鐵門撞入餐廳廚房位置，幸好當時餐廳未營業，車頭幾乎完全嵌入店鋪內部，現場一片狼藉。

警指車輛突失控闖逆向車道撞入餐廳

警方指，司機為七旬華裔男子陳蘇亞（音譯），當時駕駛1輛寶騰Arena轎車，從瑪琳駛住班丹瑪琳廣場交通燈處時，車輛突失控闖入反方向車道，之後直撞入店鋪內。

司機在車禍中重傷，救護人員趕到時他已無生命跡象，證實當場死亡。警方仍在調查事件，已將其遺體轉送醫院驗屍，查明死因，又呼籲目擊的民眾提供線索，現循危險及鹵莽駕駛導致死亡事故調查。

延伸閱讀：

一家五口出遊遇車禍！女司機駕車迎面猛撞釀3車串燒 62歲母慘死

獸姨丈性侵12歲甥女！無血緣關係 揭悲哀內情 淫男囚X年打藤X下

文章授權轉載自《香港01》

逆向 車禍 餐廳 死亡 高齡駕駛

相關新聞

七旬翁駕車失控！逆向暴衝「一半車身嵌入餐廳」 奪命現場畫面曝

馬來西亞發生離奇奪命交通意外。有私家車在清晨時份撞入路邊1間餐廳，幸餐廳當時未營業而無人受傷，但司機卻重傷當場死亡，現場照片拍到肇事車輛的車頭幾乎完全嵌入餐廳內部。

以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。根據外媒報導，美國心理健康平台LifeStance調查，高達83%的美國人因通膨、物價與經濟衰退擔憂而感受到更大財務壓力。

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

南韓首爾市政府主打「通勤新選項」的漢江水上巴士，18日正式投入營運，沒想到首日就傳出廁所異常，乘客抱怨「屎水外流」，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全面封閉，讓首日體驗蒙上陰影。

教會改革喊卡 教宗首度接受專訪：同婚、女執事教義不變

美國出生的教宗良14世18日在他的首次專訪中表示，不會改變教會關於同志婚姻及女性執事的核心教義。

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。