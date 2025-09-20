七旬翁駕車失控！逆向暴衝「一半車身嵌入餐廳」 奪命現場畫面曝

馬來西亞發生離奇奪命交通意外。有私家車在清晨時份撞入路邊1間餐廳，幸餐廳當時未營業而無人受傷，但司機卻重傷當場死亡，現場照片拍到肇事車輛的車頭幾乎完全嵌入餐廳內部。警方指，涉事司機為七旬華裔男子，他駕駛的私家車突失控闖逆向車道，再撞破鐵門衝入餐廳內部，救護員趕到時證實司機當場死亡，呼籲目擊民眾提供線索，而司機遺體事後送往醫院驗屍。

車頭嵌入店鋪內部

馬來西亞傳媒報導，事發於本月16日清晨約6時，1輛私家車撞入瑪琳再也路（Jalan Merdeka）1個加油站旁的路邊食檔。現場圖片顯示，黃色私家車整輛破鐵門撞入餐廳廚房位置，幸好當時餐廳未營業，車頭幾乎完全嵌入店鋪內部，現場一片狼藉。

警指車輛突失控闖逆向車道撞入餐廳

警方指，司機為七旬華裔男子陳蘇亞（音譯），當時駕駛1輛寶騰Arena轎車，從瑪琳駛住班丹瑪琳廣場交通燈處時，車輛突失控闖入反方向車道，之後直撞入店鋪內。

司機在車禍中重傷，救護人員趕到時他已無生命跡象，證實當場死亡。警方仍在調查事件，已將其遺體轉送醫院驗屍，查明死因，又呼籲目擊的民眾提供線索，現循危險及鹵莽駕駛導致死亡事故調查。

