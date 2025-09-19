解決德里長久淹水問題 印度政府投1955億改善

快訊

中央社／ 新德里19日專電

印度住房與城市事務部長卡塔爾（Manohar Lal Khattar）今天宣布啟動一項新的整體排水計畫，預計投入5700億盧比（約新台幣1955.3億元），來解決德里未來30年淹水及污水問題。

印度經濟時報（Economic Times）報導，這項重塑德里排水網絡的計畫，將投入5700億盧比，是德里最大的基礎建設改革方案之一，可望改善民眾長期以來的不滿。

卡塔爾在啟動儀式上表示，即使德里地區快速發展，但這項新計畫能夠滿足德里現在與未來的需要，中央政府承諾會提供財政援助，他也將德里分為3大區域，並任命專人重新設計每個區域的排水網絡。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）表示，德里政府會與中央政府合作，因為這是早就該進行的計畫，但先前政府都未針對這個問題採取果斷行動。

古普塔說：「德里政府的團隊查訪了各個淹水的地方，我們不在冷氣房裡談治水。」

印度執政黨印度人民黨（BJP）表示，德里的各個治水案規畫都因為著眼點不夠宏觀，才一直都有問題，這項計畫將是預防淹水的一大關鍵，德里的所有排水工程從今起都要以整體規畫為出發點。

德里的淹水問題向來是民生一大困擾，也是不同政黨彼此攻擊的目標。

對德里的居民來說，這項計畫象徵多年來淹水，或排水管道總是堵塞的情況，可能獲得改善。

官員表示，新的計畫將使排水所需的硬體通通標準化，以讓德里各個計畫都能串連在一起。

