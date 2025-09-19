印尼政府免費學餐800多人食物中毒 監督方式受質疑
印尼官員今天表示，政府提供的學生免費營養午餐本週發生2起大規模食物中毒事件，共有800多名學生身體不適。其中1起波及500多人，是計畫上路迄今單一最大食物中毒事件。
路透社報導，印尼今年1月開始實施總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）這項招牌計畫。印尼智庫「經濟與金融發展研究所」（Institute for Development ofEconomics and Finance，INDEF）指出，截至8月累計已有4000多名學生吃了免費午餐後食物中毒，令人對計畫的監督方式質疑。
印尼西爪哇省（West Java）牙律縣（Garut）縣府秘書亞納（Nurdin Yana）告訴路透社，有569名分散在5所不同學校的學生17日出現噁心和嘔吐症狀，他們都是前1天吃了同1家餐廚提供的雞肉和米飯。
亞納表示，一開始約有30名學生須住院，截至今天仍有10名學生未出院，縣府將加強對供餐廚房的監督，但計畫不會中止，只是暫時僅提供麵包、牛奶、水煮蛋和水果等較基本食物。
另一起大規模食物中毒事件也是發生在17日，地點在中蘇拉威西省（Central Sulawesi）的望涯群島（Banggai Islands）。監管校園免費午餐計畫的印尼國家營養局（National Nutrition Agency）透過聲明表示，有277名學生受到影響，當地已暫停這類供餐。
普拉博沃的發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）今天則說，對於免費學餐食物中毒事件再度在印尼數個地區出現，政府致上歉意，「這當然並非我們所期望，也非出於本意」。
