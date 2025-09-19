國際音樂組織稱AI業者吸走全球資料庫 批涉蓄意侵權

快訊

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導

國際音樂出版協會（ICMP）19日告訴法新社，人工智慧（AI）公司吸走世界音樂資料庫，並涉及「蓄意且商業規模的侵權行為」。

國際音樂出版協會秘書長費蘭（John Phelan）告訴法新社：「全球大型科技公司，以及像是OpenAI、Suno、Udio、Mistral等AI公司，目前正進行有史以來規模最大的侵權行動。」

過去近2年來，總部位於布魯塞爾的國際音樂出版協會針對生成式AI公司如何利用音樂素材來強化自家服務，展開調查。

AI音樂生成器像是Suno和Udio，能夠創作出旋律、嗓音及風格近似披頭四（Beatles）、瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、Depeche Mode或海灘男孩（TheBeach Boys）等原創藝人的歌曲。美國唱片業協會（The Recording Industry Association of America）去年6月已對兩家公司提起訴訟。

費蘭指出：「技術的合法或非法取決於其運用方式，也就是說企業執行長所做的決策至關重要，應該遵守法律。我們觀察到，這些公司正在從事蓄意且商業規模的侵權行為。」

他還說，AI音樂服務商Eleven Music是少數例外，該公司今年8月與Kobalt Music簽署授權協議。

法新社聯繫上述業者時，OpenAI婉拒評論，Google、Mistral、Suno及Udio則未回應。

