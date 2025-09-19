快訊

丁斌煌慘了！陰莖增大術釀死亡意外 北市衛生局強制停業、開罰35萬

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

英軍情六處啟動暗網平台沉默信使 全球徵搜線人情資

中央社／ 倫敦19日專電

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）今天啟動「沉默信使」（Silent Courier）網路平台，為MI6首次公開以官方身分借助暗網（dark web）徵求來自世界各地的情資和潛在合作對象。

MI6在YouTube官方頻道發布介紹影片，向全球各地有意願提供情資或貢獻才能的人士喊話：「若你能接觸到與全球不穩定局勢或敵對情報活動有關的敏感資訊，你現在可透過『沉默信使』與MI6聯繫並安全地分享資訊。」

儘管情報工作歷來有許多「面對面互動交流」的成分，影片提到，像「沉默信使」這樣的暗網平台將讓資訊流通和涉及的個人更安全。

儘管這是MI6首次公開表明將在暗網建立正式聯絡渠道，一般認為，含MI6在內的英國情報機關在暗網活動、低調偵測潛在安全威脅已行之有年。

暗網是隱藏的網路空間，無法被一般搜尋引擎或標準瀏覽器直接存取和搜索，需使用特殊瀏覽器（例如Tor）和軟體，高度講究匿名性與加密技術。

MI6今天在YouTube官方頻道發布「沉默信使」平台使用指南，指南有數個語言版本，包含俄文、波斯文，但目前未見中文。

指南建議有興趣與MI6聯繫的人士勿使用任何可溯及本人或親友身分的電腦、手機和網路連線，包括公務用電腦。若選擇透過公開網站與MI6聯繫，則應使用加密虛擬私人網路（VPN）、以「無痕模式」（例如Google Chrome瀏覽器的Incognito模式）瀏覽網路，並在與MI6連繫後，清除相關瀏覽紀錄。

指南提到，在風險特別高的國家，有意與MI6聯繫的人士宜同時使用Tor和VPN。選擇VPN時，應留意VPN提供者是否位於「被視為與英國及其盟友敵對的國家」。設定VPN時，應避免留下可溯及個人身分的資料。此外，聯繫人應向MI6提供「乾淨」的聯繫方式（例如新的電郵地址或加密通訊軟體帳號），以提升往來安全及效率。

MI6近年在網路空間的能見度提高，8日更首度在社群媒體Instagram啟用官方帳號。

將於10月1日正式卸任的MI6首長摩爾（RichardMoore）當時表示，多年來，其他人訴說我們（MI6）的故事，但那是「他們的」版本；如今「我們（審慎而明智地）掀開蓋子，自己發聲」。他強調，MI6將呈現關於自身使命、人員、歷史和價值觀的「真正到位見解」。摩爾也是第一位在社群平台X經營個人官方帳號的在任MI6首長。

不過，MI6在Instagram的首發貼文即與007系列電影有關。已成影史「活經典」的007系列電影以男主角、虛構角色MI6特工詹姆士龐德（James Bond）為最知名代表人物。貼文短片問：「關於MI6，你到底想知道什麼呢？該區分事實和虛構了。」

即將接替摩爾擔任MI6首長的是具東歐背景、MI6首位情報科技部門女性總監梅特維利（BlaiseMetreweli）。此職位在007系列電影的代號為Q。

VPN 網路 電影 英國

延伸閱讀

007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

安坑輕軌班距過長惹民怨 新北捷：將持續觀察運量變化

首條「路線直捷、班次加密」 台南101都會公車正式通車

影／馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

相關新聞

以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。根據外媒報導，美國心理健康平台LifeStance調查，高達83%的美國人因通膨、物價與經濟衰退擔憂而感受到更大財務壓力。

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識了

搭機不用花大錢就能升等艙位？美國空服員、旅遊達人米斯特（Cierra Mistt）在TikTok分享多項「免費升等」的秘訣，引發網友熱議。米斯特指出，航空公司在滿班、調度或特殊情況下常會提供額外補償，只要掌握技巧、態度友善，就有機會從經濟艙被升等到商務艙或頭等艙。她更透露，部分方法成功率高達九成以上，讓不少旅客直呼「長知識了」。

首爾漢江水上巴士首日就出包 乘客怨「用抹布堵糞水」

南韓首爾市政府主打「通勤新選項」的漢江水上巴士，18日正式投入營運，沒想到首日就傳出廁所異常，乘客抱怨「屎水外流」，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全面封閉，讓首日體驗蒙上陰影。

教會改革喊卡 教宗首度接受專訪：同婚、女執事教義不變

美國出生的教宗良14世18日在他的首次專訪中表示，不會改變教會關於同志婚姻及女性執事的核心教義。

媽媽在開車！美2歲男童「把玩包包內手槍」意外喪命…母親下場曝

美國發生槍擊奪命意外，2歲男童在母親開車途中，從母親打開的手提包中，取出槍枝誤向自己右眼開槍，當時8歲姊姊及母親聽到槍聲巨響，發現幼子倒在車廂內，將他送院搶救終告不治。母親被捕，控以嚴重疏忽導致死亡罪。

NASA最新研究「太陽正在慢慢甦醒」 影響可能波及地球

美國CBS新聞報導，美國太空總署（NASA）近日宣布，太陽在過去16年來變得越來越活躍，這項轉變令科學家感到驚訝，並可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。