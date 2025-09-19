英軍情六處啟動暗網平台沉默信使 全球徵搜線人情資

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）今天啟動「沉默信使」（Silent Courier）網路平台，為MI6首次公開以官方身分借助暗網（dark web）徵求來自世界各地的情資和潛在合作對象。

MI6在YouTube官方頻道發布介紹影片，向全球各地有意願提供情資或貢獻才能的人士喊話：「若你能接觸到與全球不穩定局勢或敵對情報活動有關的敏感資訊，你現在可透過『沉默信使』與MI6聯繫並安全地分享資訊。」

儘管情報工作歷來有許多「面對面互動交流」的成分，影片提到，像「沉默信使」這樣的暗網平台將讓資訊流通和涉及的個人更安全。

儘管這是MI6首次公開表明將在暗網建立正式聯絡渠道，一般認為，含MI6在內的英國情報機關在暗網活動、低調偵測潛在安全威脅已行之有年。

暗網是隱藏的網路空間，無法被一般搜尋引擎或標準瀏覽器直接存取和搜索，需使用特殊瀏覽器（例如Tor）和軟體，高度講究匿名性與加密技術。

MI6今天在YouTube官方頻道發布「沉默信使」平台使用指南，指南有數個語言版本，包含俄文、波斯文，但目前未見中文。

指南建議有興趣與MI6聯繫的人士勿使用任何可溯及本人或親友身分的電腦、手機和網路連線，包括公務用電腦。若選擇透過公開網站與MI6聯繫，則應使用加密虛擬私人網路（VPN）、以「無痕模式」（例如Google Chrome瀏覽器的Incognito模式）瀏覽網路，並在與MI6連繫後，清除相關瀏覽紀錄。

指南提到，在風險特別高的國家，有意與MI6聯繫的人士宜同時使用Tor和VPN。選擇VPN時，應留意VPN提供者是否位於「被視為與英國及其盟友敵對的國家」。設定VPN時，應避免留下可溯及個人身分的資料。此外，聯繫人應向MI6提供「乾淨」的聯繫方式（例如新的電郵地址或加密通訊軟體帳號），以提升往來安全及效率。

MI6近年在網路空間的能見度提高，8日更首度在社群媒體Instagram啟用官方帳號。

將於10月1日正式卸任的MI6首長摩爾（RichardMoore）當時表示，多年來，其他人訴說我們（MI6）的故事，但那是「他們的」版本；如今「我們（審慎而明智地）掀開蓋子，自己發聲」。他強調，MI6將呈現關於自身使命、人員、歷史和價值觀的「真正到位見解」。摩爾也是第一位在社群平台X經營個人官方帳號的在任MI6首長。

不過，MI6在Instagram的首發貼文即與007系列電影有關。已成影史「活經典」的007系列電影以男主角、虛構角色MI6特工詹姆士龐德（James Bond）為最知名代表人物。貼文短片問：「關於MI6，你到底想知道什麼呢？該區分事實和虛構了。」

即將接替摩爾擔任MI6首長的是具東歐背景、MI6首位情報科技部門女性總監梅特維利（BlaiseMetreweli）。此職位在007系列電影的代號為Q。