機腹著地降落 日本飛機衝出新潟機場跑道無人傷

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本航空自衛隊一架載有5人的救災用飛機，今天上午受訓結束後，欲降落在新潟市的新潟機場時衝出跑道，最終停在跑道旁的草叢。所幸這起事件無人受傷，事發原因仍待調查。

日本放送協會（NHK）報導，新潟機場事務所與航空自衛隊表示，當時，這架飛機結訓後，準備降落在新潟機場期間，朝行進方向左側偏移，且衝出跑道，最終停在跑道附近的草叢。

消防單位指出，這起事件並未引發火災等災害，目前沒有人員受傷。

這架U-125救難搜索機，全長約15公尺，配備搜索雷達與紅外線夜視裝備，隸屬於航空自衛隊新潟救難隊。

根據民眾於新潟機場觀景台拍到的照片顯示，飛機在起落架未打開的狀態下機腹著地，像是白煙的東西從飛機後方冒出。

這起事件發生後，新潟機場一度關閉所有（總共2條）跑道，後來重啟其中1條跑道。不過，受事故機影響的跑道，重啟時間仍未定。

另外，數架往來新潟機場的日本國內線班機，也因此取消。

