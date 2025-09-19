以為賺到？理財專家點名「6種日用品」反讓荷包失血 瓶裝水也上榜

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。示意圖／AI生成
在高通膨與生活成本壓力下，如何精打細算成為許多人關注的問題。根據外媒報導，美國心理健康平台LifeStance調查，高達83%的美國人因通膨、物價與經濟衰退擔憂而感受到更大財務壓力。

對此，理財專家穆森（Melanie Musson）指出，若想有效減少不必要的支出，關鍵並非一直壓縮生活品質，而是辨識「哪些東西值得花錢、哪些商品不需要買貴」。穆森也點名6種日常用品，其實平價選擇往往更聰明，民眾若能改變消費習慣，每年至少能省下數千美元（約新台幣3萬元）。

1、太陽眼鏡

美國眼科學會指出，只要鏡片具備「100% UV 防護」標示，即便是藥妝店販售的數十美元（約新台幣2700元）款式，也能有效阻擋紫外線、保護眼睛。穆森認為，有些墨鏡雖標榜設計感，卻忽略最基本的功能，若真的想買特定品牌，則建議選擇像好市多（Costco）這類通路，因為可能同樣的墨鏡，在百貨公司要價500美元（約新台幣1.5萬元），但在好市多只需159.99美元（約新台幣4831元）即可入手。

2、小包裝廚房常備品

許多廚房常備品若只購買小包裝，看似便宜卻往往不划算。例如烘焙香料「香草精」，在好市多購買16盎司只要14美元（約新台幣423元），但在沃爾瑪商場，1盎司就要近5美元（約新台幣150元），長期下來價差驚人。

3、藥品

除了食材與配件，藥品更是消費陷阱之一。許多消費者習慣買知名藥廠的止痛藥或感冒藥，但事實上，品牌藥與學名藥成分、劑量幾乎完全相同，差別只在包裝與廣告。一般學名藥的價格常僅為品牌藥的一半，卻同樣有效。

4、季節性裝飾品

季節性裝飾品也是「錢坑」，無論是萬聖節南瓜、聖誕或新年掛飾等，都會在過季後大打折，若選在節慶期間購買經常要多花上不少錢。因此，穆森建議消費者不妨直接到折扣店、二手店或倉儲包裝店尋寶，挑選耐用、經典的裝飾物件才能真正省錢

5、美妝品、生活用品

穆森提醒，知名品牌常擁有華麗的包裝與行銷資源，但消費者千萬別被「品牌迷思」綁架，因為無論是化妝品或日常生活用品，許多平價品牌其實出自同一條生產線，品質、規格與知名品牌幾乎一致，差別只在外觀包裝。

6、瓶裝水

「購買瓶裝水是最典型的浪費行為」穆森指出，美國大多數城市的自來水均符合安全標準，若再搭配濾水壺或濾水器，口感與便利性皆可提升，且使用可重複利用的水瓶，不僅能長期省錢，還能減少塑膠垃圾、兼顧環保。

穆森強調，理財的關鍵在於明白多花錢不一定能買到品質更好的產品，反而可能讓荷包大失血，學會區分「必要的投資」與「被包裝的消費陷阱」，才是面對經濟不確定性時最實際的理財智慧。

品牌 通膨 理財 省錢 Costco 消費者 瓶裝水

